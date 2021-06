Angustiante relato de Martín Bossi desde Miami: "Me quiero morir"

El imitador Martín Bossi se comunicó con Ángel De Brito tras haber compartido la noche con sus amigos antes de la pesadilla que vivieron en el edificio en el que viven donde salvaron su vida de milagro.

“Ángel, querido. Me acabo de levantar, boludo, con el teléfono explotado. Me quiero morir con lo que me estás contando”, arranca el primero de los mensajes de Martín.

Bossi enseguida aclara que “sé que Nicolás está bien, gracias a Dios, pero estoy atendiendo a mi familia que están desesperados llamándome”.

“Te contesto a vos, aunque me escriben todos los periodistas, para que te quedes tranquilo. Yo no estuve en el edificio”, explica el comediante en un segundo audio.

Bossi cuenta que “estuve comiendo con Nicolás, nada más. Lo único que te puedo decir. Estuve comiendo con Nicolás a la noche”.

“Estuve con ellos comiendo a la noche hasta la una o las dos de la mañana”, cerró el actor.