Berni, sobre una posible candidatura de Vidal: "¿Quiere perder de vuelta?"

"Ya perdió una vez, ¿por qué no va a perder otra vez?". Con esa frase, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, parece haber adelantado por un momento la campañana de cara a las elecciones legislativas de noviembre y chicaneó a María Eugenia Vidal, quien podría ser candidata a diputada.

En declaraciones a la prensa, Berni dijo que Vidal "prometió un montón de cosas, no cumplió y perdió por 20 puntos".

Sobre una posible candidatura como legisladora por parte de la ex gobernadora, Berni aseguró que "me parece muy bien. Ya perdió una vez, ¿por qué no va a perder otra vez? El problema es: ¿quiere perder de vuelta?".

Asimsimo, defendió la gestión del gobernador Axel Kicillof al afirmar que "hace muchos años que no se llevaba adelante semejante plan de obra, como el que está haciendo Kicillof. Lo mismo pasó con la salud. El sistema sanitario de la provincia estaba devastado".

Sobre el curso de la pandemia de coronavirus, Berni se mostró a favor de medidas restrictivas fuertes "que tiendan a bajar los contagios y la tasa de mortalidad". "Si seguimos así en los próximos 30 días vamos a tener una crecida de contagios. Por delante tenemos un mes bastante dificultoso", completó.