Polémica por supuestos subsidios del PAMI a locales de La Cámpora

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas tras una denuncia pública por el supuesto direccionamiento de subsidios por casi un millón de pesos desde el PAMI a locales de La Cámpora.

La acusación, que salió a la luz en un informe emitido por Jorge Lanata en su vuelta a Periodismo para Todos (PPT), apuntó contra la titular de la obra social (y militante de la agrupación que dirige Máximo Kirchner), Luana Volnovich, quien ayer salió a desmentir las imputaciones.

De acuerdo a la investigación periodística, Volnovich habría otorgado subsidios por 900.000 pesos a centros de jubilados porteños que estaban cerrados o que, en verdad, eran unidades básicas de La Cámpora.

Según se detalló, el PAMI “le dio $100.000 a nueve centros de jubilados ($900.000, en total)”. Así se desprende de una disposición de febrero de este año, donde el organismo tramitó el pago de ese monto bajo la forma de un “Subsidio Solidario de Sostenimiento Extraordinario otorgado a Centros de Jubilados y Pensionados correspondiente al mes de diciembre de 2020″.

“Cuando fuimos a los lugares estaban cerrados o fueron convertidos en unidades básicas de La Cámpora. Eran centros fantasmas”, aseveraron en PPT.

Pero ayer, Volnovich salió a defenderse a través de su cuenta en la red social Twitter, desde donde disparó contra la “mala intención” del informe televisivo y sostuvo que “no hay ninguna irregularidad ni es novedad” que centros de jubilados funcionen en locales partidarios.

Pues, argumentó la funcionaria, “todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación” y ejemplificó con fotos de locales radicales y del PRO destinados a tal fin.

“El informe tiene mala intención y por eso solo elige mostrar algunos del peronismo”, insistió Volnovich, que además expresó su “orgullo y tranquilidad por haber instrumentado acciones para sostener a toda la red de centros que por razones sanitarias estuvo cerrada”.

No obstante, la defensa de la titular del PAMI no convenció a la oposición. Y así lo hizo saber la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña: “Lo que ella [Volnovich] tiene que responder es por qué no le da a los más de 200 centros que hay en la ciudad de Buenos Aires un subsidio similar, y solo abarca a los supuestos centros de jubilados de La Cámpora”, advirtió la legisladora en declaraciones radiales, mientras tachó de “escandaloso” el uso de la obra social “para hacer política desde el minuto uno de la gestión”.