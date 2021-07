Colombia se queda con el tercer puesto, tras derrotar a Perú

La Selección Colombia culminó esta noche una buena Copa América Brasil 2021, al adjudicarse el tercer puesto, tras derrotar por 3-2 a su par de Perú, en el interesante partido disputado por el último escalón del podio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda, que perdió en la tanda de los penales con la Argentina en semifinales el martes pasado, reaccionó en la segunda mitad y se quedó con el premio consuelo, a partir de una excelente labor del extremo izquierdo, Luis Díaz, una de las figuras del certamen continental.

Es que el valor de la ofensiva del Porto portugués, el jugador que alguna vez quiso Marcelo Gallardo para reforzar a River Plate, estableció el 2-1 a favor, con una contra perfecta, iniciada por el arquero Camilo Vargas (St. 20m.).

Y cuando el encuentro parecía un embudo hacia la definición por los tiros del punto del penal, Díaz recibió del ingresado Luis Muriel y diseñó un violento remate desde fuera del área que dejó sin asunto a Pedro Gallese (St. 48m.) para decretar la victoria 'cafetera'.

Previamente, el mediocampista de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado (St. 4m.), había marcado el provisorio empate, a través de un tiro libre, en el que se abrió la barrera peruana.

El conjunto del técnico argentino Ricardo Gareca había extraído una ventaja inicial en la primera parte, a partir de una linda conquista de Yoshimar Yotún (Pt. 45m.), quien definió de zurda una exquisita maniobra colectiva iniciada por Sergio Peña.

Y en la segunda etapa, a través de la pelota parada, el delantero Gianluca Lapadula –otro de los destacados de la Copa- convirtió el 2-2 parcial, mediante un cabezazo letal (St. 37m.)

Colombia se quedó con el triunfo, a partir de su mejor manejo de balón en la zona media, a lo largo del partido, y de la explosión que supo imprimirle Díaz a los ataques propios. El jugador del Porto, como ocurrió frente a la Argentina en semifinales, resultó la pieza clave del encuentro.

Perú tuvo las situaciones más claras para marcar en la primera parte y luego se desconcentró en el comienzo de la segunda cuando recibió dos goles por distracciones defensivas.

El equipo de Gareca logró empatarlo, por medio de un córner al corazón del área, pero el cierre tenía reservada una nueva perla de Luis Díaz, que definió el pleito con un disparo inatajable.

-Síntesis-

Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Yerry Mina, Oscar Murillo y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar y Luis Díaz; Edwin Cardona; Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Marcos López; Renato Tapia y Yoshimar Yotún; André Carrillo, Cristian Cueva y Sergio Peña; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Gol en el primer tiempo: 45m. Yotún (P)

Goles en el segundo tiempo: 4m. Cuadrado (C); 20m. y 48m. Luis Díaz (C); 37m. Lapadula (P).

Cambio en la primera etapa: 23m. Wilder Cartagena por Tapia (P). En la segunda; antes del comienzo, Jimmy Chará por Cardona (C); 9m. Miguel Borja por Zapata y Davinson Sánchez por Mina (C); 23m. Raziel García por Cueva (P); 32m. Carlos Lora por Corzo y Santiago Ormeño por Peña (P); 37m. Rafael Borré por Cuellar (C); 47m. Luis Muriel por Barrios (C)

Amonestados: Cardona, Barrios, Murillo (C) Cueva, Carrillo (P)

Cancha: Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Arbitro: Raphael Claus (Brasil)