Ahora Zannini también pediría la quiebra de Socma, empresa emblemática de los Macri

Carlos Zannini, procurador del Tesoro, deslizó que evalúan pedir “la extensión de la quiebra a SOCMA”, la empresa controlante del Correo Argentino, que tiene entre sus accionistas a la familia Macri. Según precisó el funcionario, “estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”.

Además, en declaraciones a El Destape Radio, Zannini agregó: “Está demostrado que Correo Argentino no vale nada, por eso nosotros vamos a pedir la extensión (de la quiebra). Estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene tiempo hasta el 1 de noviembre para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes (del Correo) y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra a quienes han utilizado la figura jurídica de Correo Argentino”.

“Nosotros podemos pedir en cualquier momento la extensión (de la quiebra). Si estuvieran vaciando SOCMA por ejemplo para no pagar, van a quedar rastros. Ya el riesgo de vaciamiento que hicieron con el Correo no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas que tienen”. No obstante, aclaró que “ninguna de estas decisiones hay que acelerarlas”, manifestó el procurador.

Cabe recordar que ayer la jueza comercial Marta Cirulli envió a la quiebra a Correo Argentino SA, la empresa emblema de la familia del ex presidente, y ordenar la entrega de sus bienes en 5 días (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-7-6-4-16-12-decretan-la-quiebra-del-correo-del-grupo-macri-politica-y-economia). Según sostiene el Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.