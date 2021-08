Fabiola Yañez se presentó en la Justicia por el festejo de su cumple

La primera dama, Fabiola Yañez, designó ayer abogados defensores en la causa en la que se investiga un presunto incumplimiento de medidas de restricción que regían por la pandemia de coronavirus el 14 de julio de 2020, día de su cumpleaños, en el que se realizó una reunión social en Olivos, con amigos y allegados, de la que participó también el presidente Alberto Fernández.

Yañez designó como abogados a Juan Fioribello y Mariano Lizardo. La presentación implica que se puso a disposición de la Justicia para que se la notifique de cualquier medida procesal que se tome en el expediente.

otros asistentes

Tanto la primera dama como otros asistentes a la reunión se presentaron en la causa y nombraron abogados en un escrito que ingresó de manera digital al Juzgado Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.

El magistrado remitió el escrito al fiscal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación y espera recibir pedidos de informes de la Casa Militar sobre los registros de ingresos y egresos a Olivos en esa fecha y otras que también son parte de la investigación.

También se presentaron de esta forma en la causa siete asistentes a ese encuentro del 14 de julio del año pasado, entre ellos Sofía Pacchi, Emanuel López, Stefania Domínguez y Fernando Consagra.

La semana pasada, el fiscal requirió que se le entregue el listado de visitas, oficiales y privadas de ese día los nombres de quienes autorizaron los ingresos.

El objeto procesal del expediente pretende determinar si se infringieron las normas dispuestas tras la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, en ese caso, podrían estar encuadrados en los artículos 205 y el 248 del Código Penal.

Larreta y un juicio político

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, juzgó ayer que “a priori no parecería que hay causales” para impulsar el juicio político del presidente Alberto Fernández, como propuso un sector de Juntos por el Cambio tras la difusión de la imagen de la cena de cumpleaños de la primera dama.

En declaraciones radiales, el jefe de Gobierno porteño consideró que el juicio político al presidente “es un tema del Congreso”.

“Yo no lo promoví, no hablé de juicio político y creo que lo que hizo el Presidente está mal”, aseveró Rodríguez Larreta en la entrevista, en la que juzgó que, no obstante, el hecho se trata de “un incumplimiento grave de su propio decreto”.