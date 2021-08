Manes desafió a Santilli: "No quiere debatir pero le digo que estamos a tiempo"

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, presentó su plan de campaña hoy en Mar del Plata, que tiene como eje la Revolución del Conocimiento. Y fue en ese marco que desafío a su contrincante interno en Juntos, Diego Santilli, a debatir por televisión para “intercambiar ideas, fortalecer a la oposición y ganarle al kirchnerismo”.

En ese sentido amplió: “Cómo no vamos a debatir ideas si es justamente lo que la Argentina necesita en este momento de crisis. A Diego Santilli, que no quiere debatir, le digo que todavía estamos a tiempo, no hay que tener miedo a debatir porque el intercambio de ideas es para construir juntos las mejores propuestas para fortalecer a la oposición, ganarle al kirchnerismo y salir adelante”.

Sobre su plan aseguró que “nuestra gran apuesta como Nación debe ser el conocimiento. Tenemos que poner la educación y la tecnología como motores de un proyecto que genere oportunidades y transforme la Argentina para que podamos soñar y tener un horizonte de prosperidad”.

El precandidato radical hizo referencia a la decadencia educativa, económica y social que llevó a la Argentina a más pobreza, inseguridad, cierre de empresas y la falta de trabajo como síntomas: “Sin embargo, la Argentina es capaz de grandes transformaciones. Para eso debemos hacer las cosas de una manera absolutamente diferente y poner en marcha una profunda transformación de todo el sistema educativo, apostar al conocimiento y una formación laboral que permita mejorar los ingresos de las familias y que la economía vuelva a ser competitiva y relevante a nivel global”.

La propuesta se basa en los principios del bien común, de la búsqueda de un horizonte compartido entre todos los argentinos y en un país justo, donde para quién se esfuerce por estudiar, trabajar y ser honesto no debería ser un problema el ascenso social y una mejor calidad de vida.

El precandidato radical explicó que la Revolución del Conocimiento tiene tres ámbitos principales de aplicación: “Primero debemos educar para el futuro, el sistema educativo debe ser capaz de preparar a nuestros niños y adolescentes para los retos de este siglo. Luego, debemos recordar que la educación y el trabajo no son enemigos, nuestros trabajadores, emprendedores y empresarios deben estar preparados para los desafíos actuales y futuros. Y finalmente, las familias, que son las principales aliadas que le dan sustento a esta revolución”

Los objetivos fundamentales de la propuesta son:

- Asegurar la igualdad de oportunidades: No es solo una motivación económica. La inversión en desarrollo humano significa velar para que todas las personas tengan oportunidad de desarrollar sus capacidades plenamente, asegurándoles nutrición, estímulo socio-afectivo, salud y educación de calidad.

- Apostar por la articulación entre la educación y el trabajo: Lo educativo y lo laboral no son enemigos ni mundos extraños. Las enseñanzas que se impartan, las decisiones educativas que se tomen, se deben hacer teniendo el vínculo con lo laboral presente. Que el primer empleo de calidad de nuestros jóvenes sea una realidad inmediata y los trabajadores tengan acceso a formación profesional para mejorar la productividad y sus posibilidades de crecimiento laboral y profesional.

- Construir una Argentina competitiva y relevante globalmente: La única manera de generar crecimiento económico de manera sostenida en el tiempo es generando actividades económicas de mayor valor. La única forma de generar actividades económicas de mayor valor es a través del conocimiento. Invertir, sistemática e inteligentemente, en ciencia, tecnología e innovación, y construir puentes muchísimo más sólidos entre conocimiento y producción.

- Cada vez más trabajos de calidad: La apuesta por la innovación y el conocimiento vinculado a lo laboral es también una apuesta por trabajos de mayor calidad, más respetuosos con las condiciones donde se desarrollan y con los derechos de los trabajadores a quienes se les reconoce su capacidad transformadora.

- Mejorar el ingreso de las familias: Las familias son el elemento central para la comunidad. Por eso, su estabilidad, sus condiciones de vida y su salud integral son un objetivo central.

Facundo Manes finalizó la presentación destacando que “La Salud Pública, entendida como un todo que abarca también la prevención; el cuidado del Ambiente, no solo por los recursos naturales sino para preservarnos de posibles enfermedades como la pandemia actual y la Seguridad, para que la gente tenga menos miedo por que su derecho a vivir seguro es atendido, son fundamentales para un crecimiento sostenido”