El escándalo diplomático por la salida de Solá: partió de Argentina como canciller y arribó a México como "turista"

En medio del proceso de reacomodamiento que se viene dando en el plano político tras los jornadas de turbulencia que tuvieron lugar durante la semana y que concluyeron anoche con los anuncios de cambios en el Gabinete, este sábado se conocieron los pormenores de la salida de el ahora exministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá que el pasado jueves abandonó Buenos Aires como canciller y que el viernes arribó a México como un turista.

De hecho, según quedó graficado en un video que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, se lo pudo ver arribar al aeropuerto en México con un look distendido (sin corbata, zapatillas y campera). En este sentido se informó que, molesto por la situación, fue el propio ex ministro quien decidió no ataviarse para la ocasión ya que tenía previsto usar un traje gris.

▶️ ¡Damos la bienvenida a 🇲🇽 al ministro de Relaciones Exteriores de 🇦🇷, @felipe_sola! pic.twitter.com/ZXdbKgbQc8 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 18, 2021

La cartera mexicana había preparado una calurosa recepción para Felipe Solá con alfombra roja incluida y con la presencia del propio canciller mexicano Eduardo Ebrard que se enteró en ese momento de la situación. Pero sólo hubo un apretón de manos y Solá se dirigió a descansar y optó por no participar en ninguna de las reuniones previstas.

Pero, cómo se llegó a este escenario. Solá había partido con la misión de participar de la Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que en Ciudad de México tenía previsto designar a Alberto Fernández como su Presidente Pro Tempore. Si bien luego de los anuncios, el Gobierno contaba con que Solá cumpliría con estos compromisos, el ex gobernador bonaerense, luego de enterarse de la designación de Cafiero como su reemplazante, tomó la decisión de apartarse de forma inmediata del cargo presentando su renuncia.

Según trascendió, Felipe Solá se encontraba en pleno viaje (a la altura de El Salvador, es decir se encontraba a pocos kilómetros de arribar a destino) en un avión de la Fuerza Aérea con una mínima comitiva cuando cinco minutos antes del anuncio oficial que terminaba con su carrera como canciller, recibió una llamada urgente de Santiago Cafiero.

-Felipe: ahora vamos a comunicar que ya no sos más ministro-, informó el jefe de Gabinete, que sería su reemplazo en el Palacio San Martín.

-Ehhh. ¿Cómo hicieron eso...?-, replicó Solá.

Y agregó sin respirar: ¿Quién me reemplaza?

-Yo Felipe. Te reemplazo yo-, cerró Cafiero antes de cortar.

“No le pueden hacer esto a Felipe!”, se quejó un funcionario cercano, certificando que Solá llegó a México ya sabiendo que no formaba parte del Gobierno. Furioso, derivó la presidencia de la delegación en el subsecretario de política latinoamericana, Juan Valle, y se recluyó en el hotel al que había llegado desde Buenos Aires, con escala en El Salvador.

Se rumorea que en el avión de la Fuerza Aérea, el ahora excanciller no paró de maldecir desde El Salvador a México. Solá que había partido como funcionario del Gobierno argentino, arribó a destino ya como un turista accidental.

Como se dijo, incluso "no se puso el traje gris que solía utilizar, y saludó sin esmero al canciller mexicano Eduardo Ebrard, quien entendía la situación y la paradoja diplomática".

Ebrard estaba recibiendo en el aeropuerto a un ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina que llegaba a México para coronar el primer triunfo diplomático de Alberto Fernández que se enteraba de su renuncia en un país tropical por la comunicación informal de un jefe de Gabinete que 70 horas más tarde sería su sucesor en el cargo.