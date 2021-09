A los 70 años y tras sufrir coronavirus, falleció el exjuez Norberto Oyarbide

El exjuez federal Norberto Oyarbide murió anoche, a los 70 años, tras permanecer varias semanas internado con coronavirus, tal como confirmaron fuentes allegadas al exmagistrado.

Tras dar positivo de Covid-19, Oyarbide había sido internado a principios de julio en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la ciudad de Buenos Aires. Su estado de salud era delicado y se complicó el sábado pasado cuando empezó a tener fallas renales, según dijeron excolaboradores del exjuez federal nacido en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

Desde que lo intubaron, Oyarbide ingresó en un coma inducido por neumonía (el cuadro por el que le detectaron coronavirus) y nunca más se recuperó. Primero comenzó con complicaciones en los pulmones y después en los riñones. Según fuentes del entorno del exjuez, pese a tener comorbilidades y estar inmunodeprimido Oyarbide no había sido vacunado porque tenía temor a que le aplicaran cualquier dosis.

Anoche, el primero en hacerse eco del deceso fue Gregorio Dalbón: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Norberto Oyarbide. Que Dios te tenga en la Gloria y descanses en Paz”, escribió en twitter el letrado del presidente, Alberto Fernández, y de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Con un perfil polémico y extravagante, siempre coqueteando con el poder y frecuentando la farándula (entre sus amistades se contaba Moria Casán y llegó a conducir un programa de radio), el ex magistrado federal estuvo al frente de un tribunal durante 21 años: había llegado a Comodoro Py en el mandato de Carlos Menem y renunció en 2016, ya con Mauricio Macri en el Gobierno, luego de que avanzara en el Consejo de la Magistratura un juicio político para investigar su actuación en la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, a quienes sobreseyó.

“Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida”, afirmó al dejar su cargo el juez que en febrero pasado sorprendió al convertirse en columnista de un programa radial. Esa fue una de sus últimas apariciones públicas. Vestido de gala, con galera y un costoso bolso, bajó desde un auto de alta gama a los estudios de Radio 10 para sumarse al programa “Fuerte al medio”, conducido por el humorista Coco Sily.

“Que Dios te tenga en la gloria”, lamentó el abogado del Presidente y la Vicepresidenta

Su última aparición pública fue cuando cumplió 70 años. Un festejo en el que almorzó con amigos y donde, según contaron en su entorno, se habría contagiado de coronavirus. El 1º de julio fue internado en el sanatorio porteño en el que falleció anoche.

El salto radial de Oyarbide, que duró poco, fue el corolario perfecto para un funcionario de fuerte exposición mediática, producto de las causas que le tocó investigar.

En 2009, por caso, sobreseyó al matrimonio Kirchner, lo que motivó un pedido de juicio político por parte de Elisa Carrió. En su defensa, el exmagistrado denunció que lo “agarraron del cogote” para presionarlo y cerrar las causas contra los expresidentes.

En 2012, el exjuez sobreseyó al exvicepresidente Amado Boudou en una causa por irregularidades en las refacciones del despacho de la vicepresidencia del Senado. Mientras que en 2013 el diputado Claudio Lozano lo denunció por haber “cajoneado” causas contra el propio Boudou.

EL ANILLO DE U$S 250 MIL

Un año después, en 2014, fue desvinculado de una causa por otro escándalo: la investigación por contrabando que se inició tras ingresó al país desde Uruguay un lujoso anillo sin declararlo y por el que dijo haber pagado 250 mil dólares. Aunque una pericia fijó su valor entre 60.000 y 70.000 pesos.

El exfuncionario judicial también investigó a Carlos Menem por omitir una cuenta en Suiza, de la que luego lo sobreseyó. También le había revocado la prisión domiciliaria a Jorge Rafael Videla. Y tuvo a su cargo la causa de la mafia de los medicamentos, por la que terminó preso el entonces jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola y el caso Skanska.

En tanto, dispuso el encarcelamiento del entonces jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola y procesó a Macri por espionaje cuando era jefe de Gobierno porteño.

Como se dijo, Oyarbide renunció a su función como juez en 2016, algo que fue aprobado por el entonces presidente Macri, lo que le permitió cobrar su jubilación de privilegio como parte del Poder Judicial. Eso también le evitó volver a enfrentar un jury como el que lo investigó en 2001. El 11 de septiembre, mientras en Nueva York caían las Torres Gemelas, los senadores del PJ reunieron los votos suficientes para un empate y lo absolvieron. Se cerraba así el juicio político que Oyarbide afrontó ante la Cámara alta, acusado de haber protegido una red de prostíbulos y señalado como cliente VIP de Spartacus. El video del juez en ese local se difundió en los medios y desató el primer gran escándalo en su carrera.

Un escándalo que partió de la denuncia de Luciano Garbellano, el empresario que acusó al magistrado de darle protección a su prostíbulo Spartacus, a cambio de recibir entre 10.000 y 15.000 dólares por mes.

Aquella vez, Oyarbide admitió las visitas a Spartacus, pero dijo no saber “que en ese sitio se desarrollara la actividad que dicen” y, de paso, aprovechó para responder a las acusaciones que le reprochaban un nivel vida que no se condecía con su sueldo de juez: “Es una infamia total. Vivo con mi madre en un departamento de tres ambientes. Soy soltero y tengo un dinero ahorrado en mis 25 años en la Justicia. Pero no tengo cuentas bancarias, ni cuadros de 200.000 dólares y ni siquiera auto. Sólo sé conducir bicicletas”.