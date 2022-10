Precios y Ganancias: acuerdos y cambio impositivo

El Gobierno anticipó que buscará establecer con las empresas un nuevo acuerdo de precios de bienes de consumo masivo, luego de que se conociera el último viernes que la tasa de inflación fue del 83 % interanual en septiembre pasado.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que se sentará con las empresas de consumo masivo para establecer un nuevo programa, que se denominará “Precios justos”.

En medio de las presiones desde el kirchnerismo por un congelamiento de precios de no menor de 90 días, los valores de los productos tendrán vigencia por un plazo mayor a los que los acuerdos de precios actuales y estarán impresos en los productos para que el consumidor tenga garantías de lo que le cobran, se adelantó.

“Es clave que lo hagamos sobre la base de entender todos que estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poco”, dijo el ministro en declaraciones radiales.

El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que los precios al consumidor subieron en septiembre 6,2 % en relación a agosto y los precios de los alimentos se incrementaron 6,7 % también respecto de agosto mientras que en los nueve primeros meses del año acumularon una subida del 69,5 %.

Massa recordó que cuando asumió como ministro de Economía, a inicios de agosto último, la inflación había sido del 7,4 % en julio. Destacó que, tras tomar una serie de medidas macroeconómicas, la tasa desaceleró al 7 % en agosto y al 6,2 % en septiembre.

“Los resultados se van viendo de a poco. El número de septiembre no me conforma ni me gusta. Lo que tenemos que hacer es garantizar que ese camino descendente que empezamos a recorrer se consolide”, señaló.

Piso de Ganancias

El ministro anticipó que se modificará al alza desde noviembre la base desde la cual los trabajadores pagan impuestos por los salarios que cobran y que se están ajustando al alza debido a la elevada inflación.

Este cambio en el denominado impuesto a las Ganancias era reclamado por los sindicatos y beneficia a sectores medios asalariados, pero no alcanza a todos, aseguran tributaristas.

A partir del 1° de noviembre se aplicará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a “estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria”, adelantó el tigrense.

Massa también dijo que se estudia otorgar un nuevo bono de asistencia estatal a los sectores más vulnerables de la población.

“La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y cualquier jubilado de Argentina”, aseveró. Además, dijo que habrá un “refuerzo alimentario para adultos sin ingresos”.

También habló un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, para compras en 30 cuotas sin intereses.

Esta decisión ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y con “todos los que participan en las decisiones de Gobierno”, indicó el ministro, luego de trascender algunos cuestionamientos desde el kirchnerismo por la política económica, tras conocerse los índices de pobreza y la inflación de septiembre. Pero también comienzan a no caer muy bien los viajes del ministro a Washington o Nueva York.

Consultado por las versiones de un “congelamiento” de precios y salarios, consideró que “congelamientos dictados por la idea de que la fuerza del Estado alcanza no creo que funcionen”.

“Sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que entre 20 y 25 representan el 65% de lo que consumen los argentinos”, añadió.

En una misma mesa de negociación, señaló Massa, se ponen los “mecanismos en los que el Estado puede dar certidumbre” como programas de fomento de exportaciones, de incentivo a la producción, garantías de importación, entre otros “y tiene que haber un acuerdo no sólo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino de más largo plazo, que le de varios meses de certidumbre al consumidor”.

Ese plan de largo plazo será llamado “Precios Justos” e incluirá la obligación de las empresas de colocar el precio final en el paquete del producto, dijo Massa para agregar que también se está trabajando en un “tablero de controladores en línea”.

“Todo esto lo venimos discutiendo con las empresas de productos masivos” entre las cuales el ministro incluyó lo medicamentos.

