Santilli pasó por La Plata, con críticas a Kicillof

Diego Santilli no lo termina de confirmar, pero su decisión política pasa por ser candidato a gobernador. “Tengo un compromiso con los bonaerenses”, define casi como un anticipo. Y en ese marco, es un fuerte crítico de Axel Kicillof. “Es un gobernador invisible”, sostiene. En una entrevista con EL DIA, el diputado nacional del PRO asegura que va a competir en las Paso dentro de Juntos por el Cambio y defiende con énfasis a Horacio Rodríguez Larreta de quienes adentro de su propio espacio lo tildan de “paloma”. Enfático, afirma que “tiene los cojones que hay que tener para bancarse las peleas que hay que dar”.

Santilli visitó ayer La Plata y acompañado del intendente Julio Garro recorrió una serie de obras que la comuna está realizando en avenida 7 y se reunió con vecinos en un local gastronómico de City Bell.

“Como gobernador enfrentaría a los delincuentes y al narcotráfico. El problema es que el actual gobernador desde el día uno no asumió esa decisión política e hizo todo lo contrario. En la pandemia encerró a la gente, a los comerciantes y liberó delincuentes. Después les dio teléfonos celulares a los detenidos y no se los quitó. No enfrentó el delito y la situación de inseguridad se profundizó. Si la decisión política del gobernador no es defender a los ciudadanos y a las víctimas, estamos en un problema”, consideró.

Santilli dijo que está trabajando en un plan de gobierno para la Provincia junto a varios intendentes, entre ellos Garro y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). “Queremos devolverle la paz a los bonaerenses y hay que trabajar sobre 24 distritos del Conurbano y el Gran La Plata y el Gran Mar del Plata donde se concentra más del 80 por ciento del problema de inseguridad”, refirió.

El dirigente del PRO afirmó que va a “pelear” para que la Provincia recupere puntos de coparticipación. “Me preocupa la discriminación que sufre en términos de recursos. Produce el 38% del PBI y recibe el 21,5 gracias a la pelea que dio en la Corte María Eugenia Vidal. El actual gobernador cuando era ministro de Economía la llevó al mínimo histórico del 18,5 por ciento. A la Provincia le han quitado desde 1983, 8 puntos de coparticipación como mínimo. Lo que digo es que debería recibir el 28 por ciento y esa es la deuda con los bonaerenses en infraestructura. Voy a pelear a fondo por eso”, prometió.

En esa línea, cargó contra Kicillof. “Es un gobernador invisible. No ha resuelto ninguno de los problemas que existían cuando asumió. Ni en educación, ni en trabajo porque el reino de la informalidad está en la Provincia, ni los de seguridad que encima los empeoró. Es una administración que no tiene un plan, no hay una visión hacia dónde ir, es casi un espejo del gobierno nacional”, sostuvo.

LA INTERNA

Consultado respecto de si molestó la foto que se sacó Patricia Bullrich (desafiante de Larreta en la pelea presidencial) con Jorge Macri, que aspira a suceder a Larreta, Santilli definió que “las fotos no definen los liderazgos, el liderazgo lo define la gente con su voto”.

“Apoyo a Horacio porque tiene el liderazgo que tiene que tener para bancarse haber agarrado una fuerza de seguridad y convertir a Capital a la ciudad del continente con menos homicidios después de Otawa. Tuvo la templanza de bancarse que le sacaran 100 mil millones de pesos en forma ilegal y siguió dando servicios . Tuvo los cojones para bancarse la pelea en la Corte por la apertura de las escuelas. El sostuvo esa posición y le tiraron varias causas penales encima. Pero fue y se la bancó”, precisó.

Finalmente, respecto de los motivos por los que a Larreta se lo tilda de “paloma” en la interna del PRO, Santilli consideró que “los hombres muestran lo que tienen que tener en la hora que les toca hacerlo. En la gestión en donde demostrás cuál es tu estirpe. Por eso creo que esto no es un problema de aves, es una chicana interna que no sirve. No creo en aquél que denosta al que está en su equipo. Creo en el que intenta ganar con mejores ideas, no con chicanas”.