La “Noche de los Campeones” tendrá lugar en UNO, con varias sorpresas incluidas

Finalmente, lo que la pandemia no permitió tiempo atrás tendrá lugar hoy por la noche en UNO, ya dejado en el recuerdo uno de los momentos más complicados a nivel sanitario. Y es que luego de varios años, Gastón Fernández tendrá este viernes su partido despedida en el estadio de Estudiantes, institución que lo adoptó para toda la vida después de la obtención de la Copa Libertadores en 2009 y que el mismo protagonista ha definido en más de una oportunidad como su “lugar en el mundo”.

El evento está anunciado como la “Noche de los Campeones”, comenzará desde las 20:00 y reunirá a futbolistas que lograron aquella conquista sudamericana y también el Torneo Apertura 2010, ambos bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

La Gata siempre consideró “un padre” al exentrenador y en su homenaje, el equipo que represente al campeón de América estará dirigido por Alejo Sabella, hijo de Pachorra, mientras que en el otro banco estará Claudio Gugnali, quien fue ayudante técnico durante su gestión.

“Sabella tenía una gran calidez humana, no medía a la gente por su estatus. Era una persona divina de conocer, maravillosa. Un tipo muy culto, con un mensaje que te llegaba a lo más profundo. Él me hizo querer a Estudiantes mucho más”, remarcó Fernández al referirse al DT.

El partido tendrá a los que consiguieron la Copa del 2009 y el Torneo Apertura del 2010

El ahora empresario futbolístico también se refirió a su identificación con el Pincha: “Es mi club y siento un gran orgullo de que me hayan adoptado como un hijo. Estudiantes fue para mí ese lugar que me brindo todo lo deseado como jugador profesional. Me terminó de moldear como futbolista. Le tomé el gustito hasta para tirarme al piso”, agregó entre risas en la previa.

En el fútbol argentino, La Gata Fernández también fue campeón con River (2003), su club de origen, y San Lorenzo (2007), en ambas oportunidades con el riojano Ramón Díaz como conductor.

Por lo pronto, y con algunas sorpresas bajo la manga, la “Noche de los Campeones” reunirá entre otros a Mariano Andújar, Cristian Cellay, Rolando Schiavi, Leandro Desábato, Germán Re, Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Sebastián Verón, Leandro Benítez, Juan Salgueiro, Agustín Alayes, Marcos Angeleri, Damián Albil, Leonardo Jara, Raúl Iberbia, Gabriel Peñalba, Rodrigo López, Agustín Orión, Gabriel Mercado, Diego Galván, Juan Huerta, Cristian Sánchez Prette y Matías Sánchez.

El evento contará con la conducción de Freddy Villarreal y Federico D’Elía. El propio Fernández también contó que se dará el gusto de compartir unos minutos en cancha con Lautaro, su hijo mayor.

LAS SENSACIONES EN LA PREVIA

Hace algunos días atrás, el propio protagonista dialogó con este matutino y se refirió a lo que representa para él un encuentro como el que tendrá lugar hoy por la noche.

“Tengo sensaciones difíciles de explicar. Me voy a encontrar con excompañeros con los que viví una época gloriosa y, además, por un ratito me voy a sentir jugador de fútbol profesional, algo que fue mi vida y que nunca se pierde”, remarcó.

A su vez, dejó en claro que la idea es que sea una jornada especial para todos y no para él solo.

“Quiero dejar en claro que más allá de mi iniciativa de hacer mi último partido quiero que muchos de mis excompañeros también lo tengan porque ganaron cosas muy importantes en el Club y tampoco se pudieron despedir de la gente. Que los hinchas tengan a los últimos dos campeones en cancha, y que ese equipo de 2009 esté en UNO, será emocionante. El fútbol no sólo son las copas y los partidos sino las relaciones y amistades que te quedan al final de la carrera. Si en la balanza hay cariño a favor, quiere decir que la carrera está saldada”, completó en su momento el delantero.