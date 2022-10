El Papa pidió dejar de lado la “polarización agresiva” en una carta al Arzobispo de La Plata

En una carta dirigida al Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, el Papa se refirió al homenaje que se le realizó recientemente en la Catedral de nuestra ciudad y aprovechó la oportunidad para pedir que en el país se deje de lado la “polarización agresiva”. Francisco, además, alertó que “hay mucho por hacer en la Argentina”. Y reclamó la creación de trabajo, para que “no haya ciudadanos de segunda”.

De esta manera, el Sumo Pontífice se manifestó de manera contundente en contra de la creciente polarización en el país, en un contexto marcado por fuertes tensiones, justo cuando se vivieron días muy convulsionados por los reclamos de trabajadores, como los del neumático, los acampes frente al Ministerio de Trabajo, las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires y las protestas de otros sectores por mejoras salariales.

Su mensaje, además, fue dirigido, según explica en la misiva, a todas las personas que asistieron al homenaje que se le realizó el jueves pasado en el templo ubicado frente a la Plaza Moreno, por el que el Papa se mostró muy agradecido.

La carta arranca con un cálido pedido al Arzobispo, más allá de la formalidad del membrete inicial:

“Mons. Víctor Fernández Arzobispo de La Plata. Presente. Querido hermano. Te adjunto una líneas que te agradecería hacérselas llegar a las personas que participaron del encuentro del pasado 29 de setiembre en vuestra Catedral. Que el Señor te bendiga y la Virgen Santa te cuide; y, por favor, no te olvides de rezar. Y hacer rezar por mí. Fraternalmente: Francisco”.

Como se recordará, estuvieron en esa cita el gobernador Axel Kicillof, los intendentes de La Plata (Julio Garro), Berisso (Fabián Cagliardi) y Ensenada (Mario Secco), los ministros Cristina Álvarez Rodríguez y Julio Alak, entre otros tantos funcionarios, y personas de distintos estratos de la vida de la Ciudad y la Provincia.

“Queridas hermanas y hermanos: me llegaron varias repercusiones del acto que se organizó el pasado jueves 29 en la Catedral de La Plata y quiero hacerles llegar a quienes asistieron mi más sentido agradecimiento. Me gustó que no se tratara de un ‘homenaje’ sino de un acto de afecto y reconocimiento que expresa los lazos que nos unen. Aunque ahora tengo una deuda con todo el mundo y me falta visitar muchos países grandes, especialmente algunos que nunca recibieron la visita de un Papa, sin embargo siempre llevo a mi Argentina en el corazón”, dice la misiva en el inicio. Y continúa: “Sobre todo me alegró que en ese acto se reflexionara acerca de algunos contenidos de Laudato si’ y de Fratelli tutti, no porque sean documentos míos, sino porque hablan de cuestiones graves y determinantes que hoy no podemos ignorar para la buena marcha de las naciones. Agrego que me llegó la información de que estuvieron representados sectores de todos los colores de la política, otras confesiones religiosas, personas de la educación, de la cultura, de la empresa, de la justicia, etc. Y junto con ellos, estaban presentes los trabajadores más humildes y los pobres que caminaron como movimientos sociales, sostenidos por su fe y llevando a La Virgen y a San Cayetano. Han formado juntos un hermoso cuadro”.

“En definitiva me consuela el alma que mi persona haya hecho posible ese momento de comunión, de encuentro más allá de las diferencias, porque a veces estas pequeñas ‘treguas’ impiden que sigan avanzando la violencia y los enfrentamientos. Eso nunca hace bien a un país y termina lastimando sobre todo a los que más sufren. Porque hay mucho por hacer en Argentina, para que todos puedan vivir de la dignidad del trabajo y para que no haya ciudadanos de segunda. Pero nada importante ni estable se logrará con la polarización agresiva. Les hago llegar mi afectuosa bendición y pido al Señor que los haga artífices de paz, de justicia y de prosperidad. Fraternalmente: Francisco”.