VIDEO. La historia del "Bad Bunny" platense que causa furor por su parecido con el cantante

Dos gotas de agua, casi calcados. Martín Segovia es un joven de La Plata que durante los últimos días se volvió popular por su impactante parecido con Bad Bunny, el cantante de Puerto Rico reconocido a nivel mundial y reciente premiado por Apple Music como el artista del año 2022, siendo así el primer latino en recibir la distinción. Su llegada a la Argentina hace unos días coincidió con una foto de Martín, el "Bad Bunny platense", a bordo de un micro de la línea 202 que fue compartida por una pasajera y que terminó dando la vuelta a lo largo y ancho del país.

“¡Me crucé a Bad Bunny en el 202! No lo puedo creer”, fue el comentario de la joven que compartió la imagen del -supuesto- conejo malo en el transporte público. Así como le ocurrió a ella, muchos se ven sorprendidos al conocer a Martín Segovia, a quien le piden fotos todo el tiempo. Ahora bien, ¿Quién está detrás del "Bad Bunny platense"?.

El joven de La Plata recibió a EL DIA en su negocio. Martín, de 29 años, es carnicero y atiende -junto a un compañero- el local familiar ubicado en diagonal 79, esquina 3, y por el cual se siente orgulloso de poder contribuir en sus ratos libres. Consciente del asombroso parecido con el puertorriqueño, el platense confiesa ser fan desde el 2016, siendo un seguidor no solo de sus canciones, sino que además lo lleva tatuado en la piel. "Amo todos sus temas, no podría elegir uno porque se me vienen todos a la cabeza", expresó.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido universalmente como Bad Bunny, brilló con todo su arte musical por dos noches consecutivas en un estadio de Vélez colmado, donde el viernes y el sábado pasado, hizo delirar allí a miles de fanáticos en el contexto de su World’s Hottest Tour. Y como todo fanático, ahí estuvo Martín. "Fue fantástico, fui a los dos shows y terminé en el vip con los famosos", relata, y agrega: "No llegué a conocerlo cara a cara, pero allegados a él como el artista Mora que cantó en el escenario, me sacó fotos y las compartió en su instagram personal".

Sencillo, carismático y de muy buen sentido del humor, el Bad Bunny platense confiesa estar viviendo un sueño con toda la repercusión que ha tomado su foto en el colectivo. "Es muy loco todo. Si bien antes ya me pedían fotos, hoy por hoy es todo el tiempo. Incluso vienen a la carnicería a pedirme fotos y no comprar", sostuvo entre risas y ante la mirada cómplice de su compañero con quien atiende el negocio. "Es famoso", susurra él.

Si bien el parecido físico es impactante, el look también es importante es el día a día. "Mi mamá me hace este peinado, es una genia. Antes estaba pelado como él, luego mi peluquero me ayudó a que crezca de esta forma", reveló mientras mostraba sus uñas que pasaron por la manicura que le diseñó la tapa de los discos en cada uno de sus dedos.

"Mi sueño es conocer a Bad Bunny, ojalá pueda ver este video y tener la posibilidad de estar frente a él en algún momento", dijo Martín, que además dejó su perfil de instagram (@smartinsegovia) para quienes deseen etiquetarlo si en algún momento se tomaron una foto con él. "En una de esas quizá lo ve él", culminó.

Foto // El tatuaje en homenaje a Bad Bunny