"Once atacan, once defienden": el equipo que quiere Balbo para el Estudiantes 2023

Estudiantes está atravesando con su segunda semana de pretemporada. Con un plantel numeroso de poco más de 35 jugadores, el flamante cuerpo técnico encabezado por Abel Balbo, sigue sumando horas de trabajo y analizando a los jugadores, para dentro de unos días tener un diagnóstico y armar el plantel definitivo que afrontará el 2023.

Hasta las fiestas entrenarán todos, pero cuando arranque el mes de enero, el plantel quedará reducido, y allí una buena parte del grupo deberá buscar nuevos destinos por que serán cedidos a préstamo.

Mientras tanto, han comenzado a llegar los primeros refuerzos como el zaguero central Juan Cruz Guasone y el delantero Matías Godoy, que ya trabajan en City Bell.

Pero hoy, Balbo junto a sus colaboradores trabajan a pleno con todos cumpliendo con la parte física y futbolística. Ya se dieron los primeros movimientos con pelota donde el flamante DT empezó a bajar su mensaje y lo que pretende desde lo futbolístico.

Los jugadores día a día en el Country Club de City Bell están recibiendo los conceptos de Balbo, y también conociendo su idea de juego y cómo quiere que juegue el equipo.

Y precisamente el nuevo entrenador habló sobre cómo está viviendo estos primeros días trabajando al frente del plantel estudiantil.

“Estoy muy feliz de formar parte de esta nueva familia y estar en un club tan prestigioso como es Estudiantes”, comenzó diciendo el ahora ex técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Con mi cuerpo técnico, ahora, vamos a vivir cien por ciento pensando en Estudiantes. Encontré gente muy buena y capaz, el paso por Santiago nos vino muy bien. Nos dio solidez, mejoramos, cometimos errores como todos y nos consolidamos”, relató el flamante entrenador, quien además contó, “tardé ocho meses en armar mi cuerpo técnico y no busqué amigos. Busqué conocimiento del área que maneja cada uno, que sepan trabajar en equipo y que estén motivados”.

En una charla con el sitio oficial del Club en un alto del intenso trabajo en el predio de City Bell, Balbo comentó cuál es la idea que tiene de juego para sus equipos, afirmó, que quiere que, “defiendan como los italianos y ataquen como los argentinos”.

En ese sentido, también contó, “pedí consejos a entrenadores que había tenido como Fabio Capello y Marcello Lippi y me dijeron que empezara en categorías inferiores porque iba a poder desarrollar mi idea, tener errores que no se iban a notar y varias cosas más en las que tenían razón. El consejo que me dieron fue extraordinario”, recordó.

Siguiendo con la idea de juego que pretende aplicar en el Pincha y lo que se puede llegar a ver, adelantó, “en el fútbol argentino se juega con mucha dinámica y cada partido es difícil, sea contra el primero, el último o un equipo de mitad de tabla”. Más adelante, el DT añadió, “si querés jugar de cierta manera, tenés que saber defender. Vamos a trabajar mucho en la fase defensiva. Lo importante es que van a ver un equipo en el que once atacan y once defienden”, reiteró.

En otro momento de la charla, supo tener palabras para tres personas muy importantes en la historia futbolística de Estudiantes. Ellos son Carlos Bilardo, Carlos Pachamé y Alejandro Sabella.

“Carlos (Bilardo) un genio, un adelantado. Veía cosas que los otros veían después de 10 ó 15 años”

“Carlos (Bilardo) es un genio, un adelantado que veía cosas que los otros veían después de 10 ó 15 años. Me agarró en una edad en formación, con 21 años, y yo era una esponja. Fue de una ayuda impresionante y que me enriqueció en todos los aspectos. Aprendí mucho de la organización y el orden en un equipo, y a estudiar y conocer mucho a los rivales”, dijo. Vale recordar, que fue dirigido por Bilardo y Pachamé en la Selección Argentina que jugó el Mundial de Italia en 1990, y salió subcampeona del mundo.

En tanto, con respecto a Sabella, que en su momento fue ayudante de campo de Daniel Passarella en el Seleccionado Nacional, dijo que: “Alejandro era un señor y una persona extraordinaria que daba los consejos justos. Cuando vos tenés ganas de aprender, aprendés a cualquier edad. Yo tenía 33 años y seguía aprendiendo cuanto lo tuve a él”.

De cara al 2023 hay objetivos por cumplir y Balbo junto a su cuerpo técnico lo saben. En Estudiantes están en una primera etapa de conocimiento y realizar una base de trabajo, que se intensificará en los primeros días de enero cuando ya con el plantel definido apuntarán a los primeros partidos amistosos.