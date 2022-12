Prolongado corte agua jaquea a vecinos de San Carlos: "Dos días sin una gota"

Un corte de agua que se prolonga desde hace dos días mantiene preocupados a los vecinos de distintos puntos de San Carlos.

Una damnificada, Silvina, de 45 entre 147 y 148, aseguró que "son más de 48 horas que estamos con las canillas secas a pesar de los reclamos realizados a ABSA.

Guillermo, de 45 entre 146 y 147, sostuvo que "estamos sin agua desde ayer y ABSA no nos da respuesta a pesar de que tengo el número de reclamo 3401083".

Emilio, de 46 y 147 expresó que "no tenemos una gota de agua ni a la noche, no podemos ni lavarnos las manos".

Por su parte, Luis, de 47 y 146, dijo que "estamos hace dos días sin una gota de agua".

En tanto, Silvina, otra usuaria afectada, señaló que "estoy cansada de reclamar por la falta de agua". "Al día de la fecha no tenemos ni una gota de agua, pero la boleta del servicio sigue llegando, pagando por algo que no tenemos. Es una vergüenza, no se puede vivir así".

En tanto que Patricia, afirmó que "estoy harta de no tener agua, hace un montón de tiempo que venimos realizando reclamos".

Y agregó que "las respuestas de ABSA a estas alturas son un insulto al consumidor, que como un bobo paga una tarifa sin contraprestación".