Racing venció a Vélez en un duelo caliente

En la ida de los cuartos de final de la Libertadores, la Academia pegó primero y definirá todo en su cancha, el próximo martes
En el José Amalfitani, Racing derrotó 1-0 a Vélez en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un encuentro con polémicas, Adrián Martínez marcó el único tanto del partido. Fue expulsado Lisandro Magallán en el Fortín.
Un primer tiempo bien de Libertadores se vivió en el José Amalfitani, donde ambos equipos no se dejaron espacios y todo fue muy estudiado. Vélez comenzó con un poco de mayor iniciativa, con la buena movilidad por izquierda de Machuca. Sin embargo, no pudo encontrar a Carrizo, por el poco lugar que le dio Racing.
Y la Academia, buscó mucho por las bandas, a través de las subidas de Solari y también de un más adelantado Martirena. En las pocas falencias que mostró Racing a nivel defensivo, Vélez tuvo dos claras de la mano de Santos: primero remató cerca del palo izquierdo y después, tuvo otra que pasó cerca del poste derecho.
Después todo fue desprolijo y de poco fútbol. Sin embargo, el encuentro se rompió con la expulsión de Lisandro Magallán en el local. Pese a que se ganó una insólita amarilla junto a Martínez, por insultarse entre sí, el ex defensor de Gimnasia y Boca vio la segunda tarjeta nueve minutos después por una insólita infracción sobre Juan Nardoni, tras un mal control. Así, dejó a Vélez con 10 jugadores a los 43´.
En el complemento, Racing salió mejor y aprovechó los primeros minutos el hombre de más. Primero, luego de una pifia de Quirós, Solari se perdió un gol increíble, rematando cerca del palo izquierdo de Marchiori. Y en el minuto 8, llegó la apertura del marcador para la Academia: tras un buen buscapié del ex Estudiantes, Facundo Mura, Maravilla Martínez anticipó a Quirós y a Marchiori, para marcar con un buen derechazo. Vélez lo fue a buscar con todo y empezó a tener desequilibrio con Carrizo por la banda derecha. Lanzini, con su ingreso, le dio más juego junto con la prolijidad y la precisión de Aliendro.
A los 23 minutos, llegó la gran polémica de la noche: tras un córner de Carrizo y una serie de rebotes, Quirós marcó el empate para Vélez. Pero el VAR llamó a Sampaio y el tanto se terminó anulando, ya que se señaló que en el tiro que lanzó el atacante del Fortín, la pelota salió de la cancha. Más allá de que los planos dieron un poco de claridad, el enojo fue grande en el conjunto local. Sobre todo, de Guillermo Barros Schelotto.
Después, a los 36´, Nardoni vvio la roja en la Academia por una supuesta plancha sobre Bouzat. Pro nuevamente entró en escena el VAR, ya que el juez a cargo de la tecnología, Rodolpho Toski Marques, llamó a Sampaio para que la revise. Y luego de ver la jugada en pantalla, anuló la roja ya que no vio jugada peligrosa.
El Fortín lo buscó y pese a que tuvo un intento de Pellegrini, que sacó Cambeses, no pudo dar vuelta la historia. Racing se quedó con un triunfazo, para la vuelta ante su gente el próximo martes a las 19.
