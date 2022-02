L-Gante no declaró y dijo que hay gente "que me quiere ver preso"

El cantante L-Gante concurrió hoy a la Fiscalía de General Rodríguez para cumplir con la citación para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas amenazas y lesiones a un joven, pero no declaró por recomendación de su abogado, quien le aconsejó que solamente se ajuste a derecho y se niegue a brindar palabra alguna.

El reconocido artista llegó al edificio judicial acompañado por su pareja, su pequeña hija y un grupo de amigos y no quiso dar declaraciones, aunque minutos antes había hablado con la prensa al salir de su casa. Al ser consultado sobre si iba a prestar declaración, había afirmado: "Estamos en eso". Sin embargo, a la salida sí habló, reiteró no tener armas de fuego y aseguró que "hay gente que me quiere ver preso", sin dar mayores detalles.

Antes que L-Gante se hiciera presente en la Fiscalía, su abogado Alejandro Cipolla había reconocido que no sabía si su cliente le haría caso respecto de la conveniencia de declarar: "Vamos a ver. Creo que me va a hacer caso. La realidad es que yo entiendo que no debe declarar en esta instancia, porque se me negó el acceso al expediente y al allanamiento por parte de la Justicia".

Por su parte, la madre del artista, Claudia Valenzuela, se quejó de que a su hijo "lo quisieron usar desde distintas banderas políticas” y remarcó: "No tengo temor de que pueda quedar detenido, pero nunca sabés qué puede determinar la Justicia".

"Niego que mi hijo haya tenido un arma cuando discutió con los vecinos. Creo que en un momento así de confrontación uno puede llegar a decir cualquier cosa”, agregó la mujer.