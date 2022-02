“Tenemos una historia muy grande en esta competencia por eso la expectativa”

CHILE,

Enviados especiales

Luego del almuerzo y antes de una visita protocolar con la dirigencia de Audax Italiano, Marcos Angeleri recibió a este medio para hablar de todo. Por primera vez desde que es dirigente de la Comisión Directiva contó las sensaciones de su nuevo rol, recordó las épocas de futbolistas y abrió su corazón a horas del regreso de Estudiantes a la copa Libertadores de América, esa que lo tuvo como campeón en 2009.

“Tenemos una historia importante en esta competencia y por eso la expectativa siempre está. Y por eso las ganas y la ansiedad en la previa del partido. Se siente. Me tocó vivirlo como jugador y ahora me toca desde otro lugar. Ahora trato de transmitirle a los chicos lo que significa jugar con esta camiseta”, arrancó con su diálogo el ahora dirigente, uno de los hombres fuertes en la estructura del fútbol profesional.

-¿Qué te acordáis de la última que jugaste en 2009?

-Siempre la tengo presente y salen este tipo de conversaciones. -y sacamos la misma cuenta: antes de ganarla habíamos perdido la final de la Sudamericana. Entre nosotros lo charlamos y creo que eso fue fundamental porque nos habíamos quedado con tanta hambre de gloria que nos desquitamos en la copa Libertadores. Y siempre tengo presente los años 2001 y 2002, cuando se empezó a formar el equipo que después ganó todo. Teníamos otras aspiraciones pero entonces llegamos a esa final de Sudamericana y nos dimos cuenta que estábamos a la altura. Y que se podía.

“Sabemos que Andújar se va a retirar algún día y ya aparecerá otro para su lugar”

-Ahora estás del otro lado del mostrador, como dirigente. ¿Qué balance hacés de tu primer mercado de pases en la mesa de negociaciones?

-Me sentí muy cómodo trabajando con los chicos del área que ya llevan un tiempo en esa función. Eso hizo que fuese más simple y llevadero acoplarme a la estructura y a una metodología de trabajo que lleva unos cuantos años y Comisiones Directivas. Y con respecto al mercado de pases, en cuanto a nuestras posibilidades económicas y las limitaciones que tenemos los clubes argentinos, hicimos un gran esfuerzo e intentamos complacer y alcanzar las expectativas del entrenador. No fue sencillo por la dificultad económica y a veces las negociaciones fueran largas, pero estamos sumamente conformes que está cumpliendo las expectativas. Esperemos que sigamos de esta manera.

-¿Fue más difícil renovar a los que se les vencía el contrato o las incorporaciones?

-Las dos cosas, porque tuvimos que lidiar con un montón de cuestiones económicas. No fue sencillo y llevaron un tiempo de negociación. Por suerte pudimos quedarnos con jugadores que nosotros y el técnico quería y conseguir refuerzos buscados.

-¿Te sorprendió la salida de Alayes? ¿Estás ocupando su lugar?

-No lo esperaba. Nadie lo imaginaba. Llevaba 10 años en el Club cumpliendo muy bien su función. Pero por temas personales tomó esta decisión y es respetable. Entonces me tocó a mí ayudar y colaborar para cubrir algunos aspectos que él manejaba. No ocupo su lugar pero pongo todo de mí para las necesidades que aparezcan.

-Se le termina el contrato a Fernando Zuqui, ¿hay chances de renovarle su contrato?

-Son temas que se están tratando en la CD. Estamos conversando y están en la agenda. Es un tema que queremos solucionar rápido.

-Muchas veces se habló del regreso de José Sosa, un amigo tuyo. ¿Hay chances que regrese en junio?

-Sí, hablo con él porque tengo una relación de amistad hace años. Su situación ha sido complicada porque no siempre dependió de él volver a la Argentina. Ahora vamos a esperar el momento y cuando sea una operación más sencilla desde lo económico lo vamos a charlar. Puede ser que sea en junio. Venimos hablando.

-¿Qué darías por volver a jugar una Libertadores?

-Como dijo el Chapu (Braña) el otro día, nada. Tengo la cabeza puesta en otra cosa. Dejé todo adentro de la cancha. Aquel grupo dejó todo y por eso logró las cosas que logró. Salimos campeones porque no nos guardamos nada.