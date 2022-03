Andrés Larroque: "Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción en el Frente de Todos"

En medio de los cruces dentro del Frente de Todos por el ataque al despacho de Cristina Kirchner la semana pasada, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente histórico de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque salió al cruce del Gobierno y volvió a reclamar “un posicionamiento público”. “El Gobierno minimizó el tema, es grave”, enfatizó.

En diálogo con Víctor Hugo Morales en AM750, Larroque insistió en sus críticas a la actitud del Gobierno por no repudiar el ataque a la vicepresidenta y recordó que “ni siquiera ocurrió algo así el 19 y 20 de diciembre de 2001”.

“Cristina Kirchner es un dique de contención a lo que ha sido el neoliberalismo y el regreso del FMI”, indicó el funcionario bonaerense.Larroque apuntó con dureza a las internas dentro del Frente de Todos que volvieron a aflorar en la discusión por el acuerdo con el FMI en el Congreso la semana pasada.

“Se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos, desde ya, el sector mayoritario y que se siente representado por Cristina. Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”, disparó el dirigente.

En este sentido, apuntó que “cuando opina un kirchnerista es un drama y se dice que se rompe la unidad, pero alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no corre nada. O está la metralleta del off a la cual nosotros no abonamos, porque decimos las cosas en con y con la mejor buena voluntad”.

Críticas al Gobierno por el acuerdo con el FMI

“Vivimos una situación difícil, no compartimos el formato del acuerdo con el FMI, dicen que no queda otra: ¿pero qué hicimos los dos años previos? Tuvimos una pandemia, es un préstamo espurio. ¿Se convocó a la sociedad a movilizarse? El Gobierno regaló iniciativa en ese sentido, y además venimos de perder las elecciones. Tenemos que reaccionar rápido antes de que sea tarde”, pidió Larroque.