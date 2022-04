Morales rechaza acuerdo con Milei y pide apertura hacia sectores peronistas

El titular del radicalismo y aspirante presidencial, Gerardo Morales, rechazó un acuerdo electoral de Juntos por el Cambio con el libertario Javier Milei y sostuvo que el espacio opositor debe ampliarse “y me gustaría que fuera hacia sectores del peronismo”.

En una entrevista con EL DIA, sostuvo que ir a un acuerdo con Milei como piden sectores del PRO, “es ir por un atajo y no vamos a tomar atajos. Hay que tener mucho cuidado y no llegar al gobierno a cualquier precio. Hay una derechización y hay algunos incentivados por eso y creen que esa es la moda. Y la política y los problemas del país no tienen que ver con la moda, tienen que ver con que hay que hacer lo que hay que hacer, como restablecer el orden en la calle, convertir los planes en empleo, tener un plan económico federal que no siempre mire al puerto, que empiece a mirar al interior del país. Que sea un programa desarrollista, que no sea ortodoxo. Hay que hacer muchas cosas en lugar de juntarnos con gente que plantea que hay que eliminar el Banco Central o eliminar la universidad pública, cosas que además se dan de patadas con los principios del radicalismo”.

El gobernador de Jujuy participó anoche de una cumbre nacional del radicalismo en La Plata donde se discutió la compleja situación económica y social y el armado electoral de Juntos por el Cambio. Y en ese sentido sostuvo que “hay que ampliar Juntos por el Cambio y en mi opinión no hay que ir hacia la derecha (como plantean sectores del PRO) sino que hay que pararse en el centro y me gustaría ampliar más hacia el peronismo”.

Morales participó hace algunos días de una reunión con dirigentes del peronismo no kirchnerista como el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, los diputados nacionales Florencio Randazzo y Graciela Camaño y el ex gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey. También estuvieron Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, cercanos al PRO.

“Estas reuniones las vamos a seguir haciendo. No da más para seguir tirando de la cuerda y hay que resolver ya los problemas de la gente. La gente cuando se queja de la política tiene razón y hay que terminar con la grieta. No sé si terminaremos confluyendo en un espacio electoral, pero sí tiene que haber diálogo porque después toca gobernar y nadie que llegue en 2023 va a tener mayoría propia en el Congreso. Hay que plantear políticas a largo plazo, con planes a 30 años por eso acordamos tener alguna agenda común parlamentaria”, indicó.

Por otra parte, y en referencia a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, Morales dijo que “hay una definición conceptual en Juntos por el Cambio y es que no estamos de acuerdo con la creación de nuevos impuestos. Sin embargo, toda medida de ayuda, si bien no resuelve el problema de fondo que es la inflación, la falta de empleo, es bienvenida. Pero hoy el problema de la economía es la política y este enfrentamiento entre el Presidente y la Vicepresidenta no tiene límites, es un papelón”.

Y en ese contexto, abundó: “Espero que sepan medir las consecuencias y se pongan a gobernar. Hay mucho ruido en el Frente de Todos y eso no le va a permitir al gobierno ordenarse para acomodar la economía. Y es la gente la que está pagando los platos rotos”.

Finalmente, y al referirse a la cuestión electoral, Morales dijo que si Mauricio Macri es candidato a presidente “lo vamos a enfrentar y le vamos a ganar”. Y en relación al radicalismo reiteró que está anotado en la carrera presidencial. “El partido está revitalizado y le digo a todos los que tengan vocación, que se anoten. Es el momento de que gobierne un radical, que convoque de verdad al diálogo y termine con la grieta. Vamos a tratar de sintetizar un candidato en la UCR porque no vamos a ser furgón de cola de nadie”, concluyó.

“Me gustaría que Juntos por el Cambio se ampliara hacia sectores del peronismo”