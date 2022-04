San Carlos afrontará un cruce de riesgo ante el CADU de Mostaza Merlo

Villa San Carlos, que viene de tener jornada libre, reanudará su participación en el torneo Apertura de la B Metropolitana, cuando esta tarde a partir de las 15:30 enfrente en Zárate a Defensores Unidos, equipo que lo dirige Mostaza Merlo, que se ubica quinto en las posiciones con 19 unidades, a dos del único líder, Comunicaciones (21).

El Celeste, que logró recomponer su imagen a partir de las dos victorias ante Cañuelas (1-0) y UAI Urquiza (3-1), sabe que este nuevo compromiso será de importancia para sus aspiraciones, ya que de ganar se meterá en la conversación.

Para este compromiso, que será arbitrado por Kevin Alegre, el entrenador de San Carlos, Miguel Ángel Restelli, meterá una sola variante respecto de la formación que venció a la UAI Urquiza.

Nahuel Figueredo reemplazará a Alejo Lloyaiy, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, después de un fuerte golpe durante una de las prácticas, y se perderá lo que le queda al campeonato.

ARMENIO VISITA A COLEGIALES

Deportivo Armenio, único invicto y con tres triunfos consecutivos, visita hoy a las 14 a Colegiales con la oportunidad de vencer y quedar como puntero, porque el líder Comunicaciones quedará libre.

La jornada contempla además estos partidos: desde las 15.30, Cañuelas vs. Los Andes; Argentino de Quilmes vs. Fénix; Deportivo Merlo vs. Dock Sud y Talleres vs. UAI Urquiza. Primeros puestos: Comunicaciones, 21; Armenio, Defensores Unidos y Fénix, 19; Ituzaingó, 17; Colegiales y Talleres, 14.