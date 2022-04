Bullrich criticó la forma en que JxC desestimó un posible acuerdo con Milei: "Es un error total"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó que Juntos por el Cambio le haya cerrado la puerta a un posible acuerdo con Javier Milei y habló de "un error total".

Después de la reunión que mantuviera ayer la mesa nacional de la principal fuerza de la oposición, Bullrich dijo que consideraba "un error total" que el nombre de los libertarios apareciera en un comunicado de Juntos por el Cambio. "Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores", señaló Bullrich.

La ex ministra de Seguridad, quien supo reunirse con el economista y diputado nacional, también criticó "la metodología", sobre la que dijo "no fue transparente". "Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales", afirmó.

"Tampoco es prudente a un año y 4 meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que en un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", completó la titular del PRO.

Las palabras de Bullrich no dejan de llamar la atención ya que durante la reunión de ayer fue Mauricio Macri quien propuso que se incluyera en el "manual de buenas prácticas" que para autorizar una ampliación de JxC “deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza” y, de esta forma, haber dado un guiño para también fijar una postura crítica contra la incorporación al espacio de Milei, con quien tanto el ex presidente como Bullrich supieron coquetear, algo que había provocado cierto malestar en el radicalismo.

Como indicara este diario, el titular del interbloque de JXC del Senado, Alfredo Cornejo, dijo que “hubo buen clima en la reunión y la postura contra Milei nos deja satisfechos. Sería ocioso e innecesario que pueda incorporarse porque nuestra coalición viene aglutinando al antikirchnerismo desde hace tiempo y cualquier dispersión le haría el juego al oficialismo”.