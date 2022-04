“Mesa judicial”: piden que se cite a declarar a Macri y Vidal

La querella del gremialista de la construcción platense Juan Pablo “Pata” Medina solicitó hoy que sean procesados los ex funcionarios bonaerenses, los empresarios y los espías de la AFI que se reunieron en la sede porteña del Banco Provincia en 2017 para diseñar una estrategia para perseguirlo judicialmente, y reclamó que además se cite a indagatoria a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

“Consideramos que el múltiple elemento de prueba incorporado al proceso impone se disponga el procesamiento de Marcelo Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Darío Biorci, Juan De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra, Fabián Cusini, Jorge del Río, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Marcelo Jarworsky y Bernardo Salszascky”, sostuvo César Albarracín, abogado de la querella.

Se trata de todos los asistentes al encuentro en el que el entonces ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Villegas, expuso que le gustaría poder contar con una “Gestapo” para perseguir a aquellos sindicalistas con los que los empresarios manifestaban tener problemas.

La querella que agrupa al “Pata” Medina y a otros miembros de su familia solicitó al juez federal Ernesto Kreplak que, además, sean citados a indagatoria el ex presidente Macri, los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la ex gobernadora Vidal, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el juez federal de Quilmes Luis Armella.

El escrito de 115 páginas presentado por Albarracín comienza con la enumeración histórica de los hechos que él considera permiten reconstruir la “embestida” contra Medina, plan que habría comenzado a “gestarse a fines de marzo de 2017”.

“En marzo del año 2017, Mauricio Macri adelantó a Gerardo Martínez (titular nacional de la Uocra) que embestiría contra Juan Pablo Medina”, indica el escrito que luego recuerda que “el 4 de mayo de 2017 el ex presidente se reunió en Casa Rosada con Gustavo Arribas, Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich y el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas para tratar el tema de Juan Pablo Medina”.

La reunión en Casa Rosada fue relatada, a través de un escrito presentado en su indagatoria por el propio Villegas, quien sostuvo que ese día Macri le manifestó que le pidiera lo que necesitara a los que estaban allí presentes.

En este expediente, el juez Kreplak ya indagó a los 14 asistentes al encuentro del Bapro.

El juez deberá definir ahora la situación procesal de los imputados, como así también algunos planteos que formularon en sus respectivas indagatorias.