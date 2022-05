“El ingreso debe ser irrestricto, pero hay que mejorar la graduación”

A una semana de asumir al frente del Rectorado, el presidente electo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, dialogó con EL DIA y repasó los objetivos centrales de la gestión que inicia. Defendió el ingreso irrestricto pero advirtió sobre la necesidad de mejorar los indicadores de graduación. Estos son los aspectos salientes de la entrevista.

-¿Con qué objetivos asume?

Somos la continuidad de una gestión que gobierna la UNLP hace mucho y hoy los desafíos pasan por atravesar la pospandemia en la vuelta a la presencialidad, incorporando la experiencia positiva que dejó este proceso, como por ejemplo la adopción de la tecnología como complemento. Pasamos de una presencialidad muy internalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje a una virtualidad de emergencia y, pese a los costos, fuimos mejorando con esa herramienta. Volvimos a la presencialidad pero algo tiene que quedar de la tecnología como complemento, porque acerca, incluye y optimiza el proceso educativo.

-¿Qué huellas dejó la pandemia en la UNLP?

-La brecha tecnológica fue todo un desafío y por eso incluimos una beca con computadoras y garantizamos el acceso a la conectividad para alumnos que lo necesitaban.

-¿Eso ayudó a contener los niveles de deserción o aumentó el abandono en estos años?

-Nosotros no registramos una mayor deserción producto de la pandemia. Por supuesto que el traspaso (de la presencialidad a la virtualidad) lo sentimos, hubo muchos chicos y chicas que no pudieron adaptarse a la virtualidad. Pero por otro lado muchos pudieron avanzar desde sus casas. Es cierto que algunos perdieron la posibilidad de acercarse a la Universidad, pero muchos otros la ganaron. Por ejemplo, el nivel de graduación de 2021 se acerca a los 7.800 alumnos (contra 6.400 de 2019), un número que no habíamos tenido nunca en la UNLP y con el que estamos muy conformes. Esto se explica por el programa de rendimiento académico y egreso para mejorar la trayectoria y la graduación universitaria.

-Más allá de ese leve crecimiento en tres años, la graduación sigue baja. Son 7.800 egresados frente a un promedio de 33.000 ingresantes este año y una matrícula total de 135.000 alumnos...

-Si vos comparás los ingresantes 2021 con los recibidos de ese año la tasa de graduación está en el orden del 25%.

-Hay ingreso irrestricto y pocos graduados. ¿Qué es lo que falla?

-Yo creo que no es el mejor indicador comparar ingresantes y graduados de un mismo año. Quizá el mejor indicador sea retrotraer los ingresos a 6 años (la duración teórica de una carrera) y calcularlo con la cantidad de egreso. Al hacer ese ejercicio la tasa sube al 42%. De todas maneras es un indicador que siempre miramos. El objetivo es que el alumno se reciba y para eso están los programas de rendimiento académico y de bienestar. Pero son múltiples las causas que acercan o alejan a un alumno de la Universidad.

-Entre los motivos de la baja graduación hay quienes le apuntan a la educación secundaria y, puntualmente en Medicina, al ingreso irrestricto que resentiría el proceso de enseñanza/aprendizaje. ¿Cuál es su mirada?

-Nosotros trabajamos para optimizar el nivel de graduación. Por otro lado, hay una ley y una coincidencia mayoritaria de que el ingreso debe ser irrestricto en la UNLP, pero eso nos obliga a gestionar los recursos para mejorar los indicadores de egreso. Estamos en un país que necesita educación y para eso necesitamos que haya más chicos y más chicas estudiando...

-Y que se gradúen...

-Por supuesto, que terminen y lo hagan con una trayectoria que esté dentro de la duración teórica de una carrera. Sobre ese ideal trabajamos e insistimos en que tiene que ser un producto de calidad.

-¿Cómo se hace para mantener esa calidad en facultades como la de Medicina, que en 7 años aumentó su matrícula en casi un 1.000% y que pasó de unos 300 ingresantes anuales a cerca de 8.000 este año?

-Seguimos permanentemente la matrícula. Como en otras partes del país, aquí Medicina ha crecido tremendamente. Estamos con la gestión permanente de recursos y acá entra también la tecnología y la importancia de complementar la presencialidad con la virtualidad.

-¿Aún en una carrera tan práctica como Medicina?

-Claro que en las ciencias de la salud es más sensible o difícil de reemplazar la presencialidad y en algunos casos hasta imposible. Pero hay aspectos en los que la tecnología puede complementar y ese es el gran desafío. La realidad es que miramos el fenómeno de Medicina, como también el crecimiento en otras carreras.

-¿Cuáles son esas otras carreras que crecieron?

-Creció Psicología, se mantiene la preferencia por las Humanidades, Artes, Económicas y Derecho. Pero además se observa un crecimiento relativo en Informática (pasó de 1400 a 2800 inscriptos), ciencias de la información y de datos. Eso es un efecto del importante desarrollo de estas ciencias y el impacto que tiene en los jóvenes tanto para su formación como para su posterior desarrollo laboral.

-Yendo a la política universitaria, en el Rectorado se observa un cierto avance de La Cámpora, a través de Periodismo que se quedó con la vicepresidencia institucional, y, por ejemplo, no parece verse reflejado el triunfo de Franja Morada en las elecciones estudiantiles. ¿Coincide con esa lectura?

Yo no veo un crecimiento de un sector partidario en la UNLP, lo que veo es una gestión que busca incluir a todos los sectores. Creo que la diversidad es el principal potencial de nuestra Universidad y que por encima de estos matices que podamos tener está el objetivo central de hacer un mejor producto y un actor socialmente responsable. En la última asamblea universitaria 262 asambleístas (de 270) votaron este modelo de gestión.

-¿Saliendo del Rectorado, cómo trabajará la articulación con los estados provincial, nacional y municipal?

-La interacción con todas las instituciones es permanente, fundamentalmente con las esferas gubernamentales y eso incluye a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. Creemos en este intercambio que enriquece a la UNLP, a las distintas gestiones y al ciudadano que se beneficia con esa articulación.

