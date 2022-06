Gasoducto K: declaró un exfuncionario

Un exfuncionario del Gobierno negó ayer haber tenido conocimiento de algún delito en la licitación de las obras del gasoducto Néstor Kirchner, que la Justicia investiga por presuntas irregularidades. Se trata de Antonio Pronsanto, el ingeniero que estuvo a cargo de la unidad ejecutora del proyecto hasta hace dos semanas, cuando renunció, según dijo, por diferencias técnicas y demoras en los trabajos.

“No solo no me consta (que algún funcionario le haya pedido beneficiar a alguna empresa contratista), sino que tanto en las especificaciones técnicas de la cañería como en las relacionadas para la obra civil las mismas no se modificaron en nada”, contó Pronsanto al declarar como testigo ante el juez Daniel Rafecas.

Pronsato agregó además que su renuncia se debió exclusivamente a las demoras en las tomas de decisiones requeridas para que avanzara la obra del gasoducto, que comenzó a advertir desde mediados de abril de este año, y por la notoria falta de coordinación entre los distintos organismos intervinientes, según aseguraron fuentes judiciales.

La declaración del testigo en la Justicia fue en el mismo sentido que la que el viernes pasado realizó el exministro de Producción, Matías Kulfas, quien rechazó cualquier favoritismo a la firma Techint para quedarse con las obras.

La sospecha que negó Kulfas fue la que, justamente, lo eyectó del cargo. En un mensaje difundido en off the record, el ministerio de Producción dio a entender que la licitación de los caños del gasoducto había sido direccionada por funcionarios de La Cámpora y cercanos a Cristina Kirchner para favorecer a una subsidiaria brasileña de Techint. Fue luego de que la Vicepresidenta le reclamara en público al presidente Alberto Fernández que “use la lapicera” contra la multinacional.

El mensaje, se dijo, decretó la salida de Kulfas que después en la Justicia aclaró que “en ningún momento” quiso señalar “o hacer mención a actos de corrupción” y apuntó a discusiones “políticas” motivadas por las críticas de la Vicepresidenta al área que comandaba.

Volviendo a la declaración de Pronsanto, el exfuncionario explicó abundó ayer que su renuncia a la dirección del gasoducto Kirchner se debió a un solo motivo: “Durante los primeros dos meses, esto era una marcha continua, sin pausa y con decisiones tomadas una tras otra, como debe ser para una obra de ingeniería de esta magnitud”, pero después “todo se lentificó, y las decisiones que había que tomar de manera inmediata para continuar con el camino crítico no se tomaban”, dijo apuntando a una cierta parálisis de la gestión.

También le apuntó a las críticas que salieron del ministerio de Kulfas: “Si hubiesen tenido genuinas dudas o interrogantes, por qué no se reunieron con nosotros, al menos cinco minutos”, inquirió.