Tevez asumió en Central, y quiere “hacer ruido”

Carlos Tevez desembarcó en el predio deportivo de Rosario Central, en Arroyo Seco, firmó contrato como director técnico por un año, y tras dirigir el primer entrenamiento, por la tarde fue presentado en el marco de una conferencia de prensa en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito.

El “Apache” fue recibido por el vicepresidente primero Ricardo Carloni y por el director deportivo Raúl Gordillo, quienes lo llevaron a recorrer las instalaciones acompañado por su cuerpo técnico, conformado por Carlos Retegui, quien antes deberá resolver cuestiones laborales, el preparador físico Martín Traversi, y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez.

En su primer contacto con el periodismo, Tevez explicó que Central le ofreció la posibilidad que estaba esperando para regresar al mundo del fútbol, como entrenador, y se mostró esperanzado en “hacer mucho ruido e historia” y despertar a “un gigante dormido”.

El equipo de Carlitos tendrá su primer examen el viernes, a las 19, contra Gimnasia, en Rosario, partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional.

En ese contexto, ya como nuevo técnico de Central, Tevez manifestó que “hablando con los muchachos, se habló del ADN de este equipo... La gente se tiene que sentir identificada, hay que encontrar ese equipo. Va a ser duro, pero vamos a trabajar mucho para encontrarlo”.

A continuación, siempre focalizado en el futuro inmediato, destacó que “lo primero, es el cambio de actitud. La actitud en este club no se negocia. Se lo dije a los muchachos. El que tiene ganas de jugar en Rosario Central lo tiene que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido. El que no, que hable con el presidente”.

Para Tevez será el primer desafío como técnico, y a propósito de esto dijo: “Mi primer desafío como técnico en Rosario Central fue su gente. Tuve muchas ofertas de muchos clubes, pero Rosario tiene ese plus de su gente que hace que si hacemos las cosas bien podemos hacer mucho ruido y mucha historia. Por eso confío plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo en Rosario Central”.

En otro momento resaltó que “primero y principal, para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía. Confío mucho en estos jugadores y todavía no pedí a ningún jugador. Para el hincha de Central, el apellido Tevez es desconocido. Pero ese apellido trae cosas que se dijeron que no son verdad. Yo no pedí ningún refuerzo”.