VIDEO. Ruggeri estalló contra la AFA por los problemas económicos de los ex campeones del mundo

Oscar Ruggeri estalló este lunes tras conocer la noticia de que algunos futbolistas del plantel de la selección argentina que salió campeón en el Mundial 78′ tuvieron que vender las camisetas de aquel torneo por una cuestión económica.

La noticia la dio a conocer Miguel Oviedo, quien trabaja como recepcionista en un polideportivo, y admitió que algunos compañeros se deshicieron de lo más preciado para poder sobrevivir, aunque aclaró que él no lo hizo.

"¿Nuestros dirigentes que mierda hacen? Ahora cobran un montón de plata por esa estrella que vos le pusiste en el pecho. Entonces reconócenos", comenzó indignado el Cabezón, campeón en México 1986.

El fuerte pedido de Oscar Ruggeri

Luego sumó: "Ahora voy a exigir yo porque me rompí el culo. El predio se llama Grondona, no tenemos una foto que nos identifique cuando pasan los turistas. Un mural que diga 'campeones del Mundo'".

Por último, Ruggeri recordó las giras de la Selección Argentina y apuntó nuevamente contra los dirigentes: "Íbamos a jugar y se llevaba la plata la AFA, no nos daban un premio. Hoy nos depositan un dinero que si lo llegan a ver es el hazme reir de todos. Ni para la obra social nos alcanza".

A su vez, sugirió que la sede de la AFA se convierta en un centro de exhibición de la historia del fútbol argentino. “No me entra en la cabeza como no se hace un museo. La AFA, ahí en Viamonte: ciérrenla ya. Tienen todo el predio. Metan en Viamonte, que hay un montón de hoteles, de turismo: un museo del futbol argentino. Señores: ‘este piso es del 78, este es del 86, este es del 2022″, ejemplificó.

Emocionado, Ruggeri agregó: “No teníamos consciencia en ese momento, pero hoy sí, de lo que significa la camiseta. Te pueden ofrecer plata. Los que mas o menos estamos bien, no podemos entregar esa reliquia. Me costó años de vida, y todo lo que contamos con Bilardo para llegar a eso. No se puede entregar. Es como entregar el arma en la guerra. Y nos vencieron. Los jugadores argentinos ya no tenemos fuerza para pelar”.