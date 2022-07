Gimnasia quiere volver a la victoria y dar el golpe en el Monumental

Con la necesidad de no perderle pisada a los punteros del campeonato y - principalmente - mantenerse en la pelea de los primeros lugares de la tabla anual con la intención de volver a competir internacionalmente, Gimnasia visitará esta noche a River Plate en el estadio Monumental.

El partido, correspondiente a la novena fecha del certamen, será arbitrado por Yael Falcón Perez, con Facundo Rodriguez y Gerardo Lencina en los banderines. Fernando Echenique será el cuarto árbitro y en el predio de Ezeiza el VAR estará a cargo de Héctor Paletta, con Pablo González en la asistencia.

Gimnasia tendrá dos variantes en su formación titular en relación al equipo que igualó el sábado 0 a 0 frente a Colón en el Bosque. Nicolás Colazo será lateral izquierdo por el lesionado Matías Melluso (quien por un desgarro estará afuera por al menos 3 partidos) mientras que Néstor Gorosito decidió fortalecer el centro del campo con Emanuel Cecchini en lugar de Manuel Insaurralde, en una variante de tipo táctico.

Al Lobo se le cortó una racha de 12 fechas sin perder con la derrota 2 a 0 frente a Atlético Tucumán - hoy uno de los líderes del campeonato - y luego empató frente al sabalero sin abrir el marcador. Por ende, necesita sumar en el Monumental y cortar con la mini racha de dos encuentros sin convertir goles.

De todas maneras, Pipo Gorosito decidió ratificar a los atacantes de su equipo, Eric Ramírez y Franco Soldano, este último quien tiene por delante la difícil tarea de reemplazar a Cristian Tarragona, goleador y mejor jugador albiazul a lo largo del año. El entrenador decidió meter mano en la mitad de la cancha, ya que decidió repetir a los mediocampistas centrales de la última visita del Lobo al Monumental, por eso confirmó a Emanuel Cecchini al lado de Agustín Cardozo. Esa dupla había funcionado bien en la primera etapa de aquel partido ante River más allá de que el resultado final fue un lapidario 4 a 0 para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Por su parte River viene de una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de Vélez Sarsfield y no termina de levantar cabeza en el campeonato local, ya que ha sumado solamente un punto de los últimos nueve. Viene de igualar 2 a 2 frente al propio Fortín, pero antes había caído consecutivamente frente a Huracán y ante Godoy Cruz en el propio estadio Antonio Vespucio Liberti.

Hace 10 partidos y más de 16 años que Gimnasia no puede ganarle a River Plate como visitante

“Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre. Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extra futbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”, disparó el “Muñeco” Gallardo el pasado martes en conferencia de prensa ante los rumores que vinculan la falta de rendimientos deportivos con diferencias de los referentes del plantel con el entrenador por algunos modos en el trato diario.

Si bien el estadio Monumental no ha sido un estadio particularmente adverso para los mens sana - ya que sin ir más lejos en el análisis, en las canchas de Boca y Racing logró menos triunfos a lo largo de la historia - el Tripero atraviesa una extensa serie de partidos sin ganarle a River en condición de visitante: son 16 partidos desde el 3 a 1 (con goles de Lucas Lobos y dos de Gonzalo Vargas) del 27 de noviembre de 2005, cuando el equipo dirigido por Pedro Troglio peleaba el Apertura de ese año mano a mano con el Boca del “Coco” Basile.

“Los partidos siempre son una historia diferente. Si nos remontamos a la historia del club ha ganado muy pocas veces en el Monumental y en la cancha de Boca. Cuando fuimos a la Bombonera les dijimos a los chicos que la idea no era salir a defenderse sino tratar de atacar, tomando recaudos lógicos. Pero no le ha ido bien a lo largo de la historia solo defendiéndose. Entonces la idea es tratar de atacar, no jugando a campo abierto porque River donde corta ataca directo y tiene muy buen pie”, manifestó Gorosito en una mezcla de análisis histórico y premisas tácticas para que sus futbolistas tengan en cuenta en el partido de esta noche.

Lo cierto es que Gimnasia va al Monumental a enfrentar a un equipo de Marcelo Gallardo que por primera vez en mucho tiempo parece no tener súperpoderes. Cien por ciento concentrado y atento a sus propias limitaciones, fiel a su idea de juego, podrá sumarle dudas a un River que no está acostumbrado a que propios y extraños duden de su poderío y fortaleza.