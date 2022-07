Sigue la novela: Amber Heard quiere anular el juicio que ganó Johnny Depp por uno de los jurados

Un nuevo capítulo se abre en el ex matrimonio conformado por Johnny Depp y Amber Heard. El actor ganó el juicio por difamación que se extendió por seis semanas en Virginia, Estados Unidos, pero ahora la famosa busca anular la moción.

La jueza a cargo, Penney Azcarate, instó a que la actriz le abone a su ex esposo 10,35 millones de dólares por difamación y daño a su imagen. A su vez, el famoso deberá pagarle dos millones de dólares a su ex por la difamación que aplicó uno de sus ex abogados.

Pero ahora, el pedido para que se anule la sentencia vuelve a poner a la ex pareja en el foco de la atención, tras una investigación del medio TMZ. Según pudieron saber, aparentemente un integrante del jurado tenía una identidad falsa.

Hay un segundo argumento para esta solicitud. La defensa de la ex “Aquaman” consideró que la autoridad judicial no recibió las “pruebas suficientes” de que su clienta era culpable, difamó a Depp y dañó su reputación laboral.

Los abogados de Amber Heard afirmaron que la reputación de su expareja ya estaba manchada “antes” del artículo que ésta publicó en 2018 en el Washington Post donde se describió como una víctima de violencia doméstica. Tras ello, los productores de “Piratas del Caribe” decidieron correrlo del proyecto y cancelar la próxima película que estaba en camino.

¿Un jurado fantasma?

Quizás el mayor revuelo se haya generado alrededor de este supuesto jurado falso que señalaron los abogados de la actriz. Se trataría del jurado nº 15, que acusó haber nacido en 1945 pero “es más joven”.

Según pudo saber TMZ, desde donde se originó el reclamo de los abogados defensores, el jurado en cuestión declaró haber nacido en 1970 pero los jueces informaron que su fecha de nacimiento fue en 1945.

Ante esta información, la defensa presentó un escrito de 43 páginas donde se pide al Tribunal de Circuito de Fairfax, Virginia, que se investigue el “servicio inadecuado del jurado”, a la vez que los señaló por no haber investigado lo suficiente a quienes integraban el panel.