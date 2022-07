¿Renace el amor? Afirman que Antonito de la Rúa quiere reconquistar a Shakira

Shakira está disfrutando de su soltería, luego de la escandalosa separación de Gerard Piqué tras estar juntos más de 10 años y tener dos hijos en común. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que una ex pareja de la cantante colombiana buscaría reconquistarla: Antonito de la Rúa.

Ante esto, el programa Chisme no like, afirmó que el hijo del fallecido ex presidente, llamó a su ex de manera amistosa. Y que sus intenciones, serían más que una simple amistad.

"Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído a Shakira, le dijo que había que recordar viejos tiempos. Yo lo conozco muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo", afirmó su conductor. Cabe destacar que Antonito y la colombiana vivieron un apasionado romance que comenzó en el 2000 y que duró 11 años.