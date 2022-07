ADIP busca acercarse un poco más al título

A tres jornadas del cierre del Apertura de la Liga Amateur Platense, y donde ADIP (31) acrecienta las chances de volver a gritar campeón, esta tarde a partir de las 15:30 se disputará en forma íntegra la sexta fecha, jornada que debió jugarse el 25 de mayo pasado y que quedó sin efecto a causas de las lluvias.

Y en ese contexto, el Naranja, que dirige Christian Cataldo, sabe que la coronación está cada vez más cerca, y que depende de sí para volver a celebrar un título liguista de primera división.

Hoy, en su reducto de 10 y 485, recibe a Alumni, quinto en las posiciones con 24 puntos, pero con un partido menos.

La idea del conjunto de Villa Castells es volver a la victoria (viene de una derrota) para acercarse un poco más a su objetivo.

En otros partidos de importancia, la Asociación Iris y la Asociación Brandsen, escoltas con 28, afrontarán sendos compromisos de interés cuando reciban a Estrella de Berisso y Tricolores, respectivamente.

La jornada contempla además estos partidos: CRIBA vs. San Lorenzo (2 y 611); Comunidad Rural vs. Unidos de Olmos (66 y 174); CF. Ringuelet vs. Nueva Alianza (528 y 140); CRISFA vs. Curuzú Cuatiá (14 y 72); Everton vs. Fomento (7 y 629) y Porteño vs. Las Malvinas (Mitre y Alsina, Ensenada).

SEMIFINALES DEL ASCENSO

Después de varias protestas y sanciones, se produjeron algunos cambios en las dos semifinales del Torneo de Ascenso.

Por ejemplo, Unidos del Dique vs. Banco Provincia se jugará esta tarde desde las 15:30 en la cancha de Peñarol (38 y 203); mientras que San Juan Bautista vs. Defensores (CB) lo harán en Argentino Juvenil (18 y 460).