El representante de Rossi criticó al Consejo de Fútbol: "Agustín está decepcionado"

Sigue la polémica entorno a la renovación de Agustín Rossi, luego de las negociaciones de renovación no lleguen a buen puerto. Tras los dichos del presidente de Boca, Jorge Ameal, de que espera que el arquero reflexione, su representante apuntó contra la dirigencia y el Consejo de Fútbol.

En diálogo con La Red, Miguel González destacó que el ofrecimiento fue poco para extender el vínculo: "Sacando los impuestos, Boca solo ofreció US$ 7M a dólar oficial en 4 años. Rossi cobra 1 millón y medio de pesos mensuales hace 2 años, que son 50 mil dólares anuales". Además agregó que "pedimos que se pasara del Bruto al Neto, la diferencia fueron los impuestos".

LEA TAMBIÉN Rossi y Boca siguen sin ponerse de acuerdo: el arquero no seguiría en 2023

Por otro lado, destacó que el arquero está decepcionado con esta situación: "Lo salen a ensuciar a Rossi, porque ahora van a tener que poner plata en otro, pero no la quieren poner en él. Es mentira que ofrecieron US$12M. Fue mucho menos, al dólar oficial. Agustín está decepcionado". Y cerró: "Lamentablemente no hubo acuerdo. Agustín quería seguir, pero no nos quisieron escuchar. Dijeron 'es esto o es esto'. Molesta lo que dicen".