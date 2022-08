“Pagar una suma fija significaría un retroceso”

El secretario gremial de la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba), Pedro Fernández, aseguró ayer que “sería un retroceso” para los trabajadores que el gobierno bonaerense decidiera pagar una suma fija como forma de compensar la disparada inflacionaria.

“Implicaría una achatamiento de la pirámide salarial, un no reconocimiento a la antigüedad de cada agente y que los jubilados no la puedan cobrar. La suma fija no es un aumento sano de sueldos”, indicó Fernández en el marco del ciclo de entrevistas que realiza EL DIA y que se pueden visualizar a través de sus plataformas digitales.

En ese marco, señaló que Fegeppba insistirá en que se disponga una mejora porcentual para mitigar el avance de la inflación.