Grabois agitó la pelea oficial y un intendente del PJ salió a cruzarlo

Juan Grabois es uno de los líderes piqueteros. Y en las últimas horas salió a agitar la interna oficial al plantear que su candidato a presidente es el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro. Acaso por eso, un hombre muy ligado al Presidente desgranó un muy crítico discurso contra el sistema de planes sociales, muchos de los cuales son manejados por el sector de Grabois. “Hay que dejar de ser parásitos y garroneros”, disparó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

La trama de estas idas y vueltas hay que buscarla en la pelea por la candidatura presidencial del Frente de Todos. Alberto Fernández busca sus reelección e intensificó sus recorridas por la Provincia. Ayer estuvo en el distrito gobernado por Ishii. Sin embargo, el kirchnerismo resiste esa posibilidad y por ahora se muestra apoyando a Sergio Massa aunque no descarta la alternativa que ofrece el camporista De Pedro, un dirigente de confianza de Cristina Kirchner.

En medio de esas movidas, Grabois, que venía de criticar al Presiente, salió en las últimas horas a plantear a De Pedro como candidato al tiempo que tomó distancia de Massa a quien criticó por las políticas económicas que impulsa. “No estoy de acuerdo con que haya semejante subordinación al FMI o subsidiar el dólar soja, pero a la vez permitió estabilizar algo que se iba al cuerno”, sostuvo en referencia a la gestión del ministro.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) destacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner como “representante de los laburantes, más allá de su status socio-económico”, y consideró que “tiene la mayor parte de las acciones” en el FdT. Grabois señaló que “Cristina lo que dijo lo cumple”, en referencia a que no sería candidata “a nada” en las elecciones, y aseveró que “mi candidato es Wado” de Pedro, aunque aclaró que “no sé si Wado quiere ser”.

El que pareció recoger el guante fue Ishii, quien al lado del Presidente y haciendo de anfitrión en sus distrito, salió con los tapones de punta contra los piqueteros. Las críticas bien pudieron ir en sintonía con la decisión del Gobierno de dar de baja unos 154 mil planes sociales porque sus beneficiarios no corroboraron su identidad, pero también parecieron apuntar a Grabois y sus declaraciones.

“No estamos consiguiendo albañiles, en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa, ‘Argentina Trabaja’, que tendría que haber durado ocho meses porque es para emergencia”, arrancó. El intendente de José C. Paz acusó entonces a beneficiarios de asistencias sociales de “no querer laburar” y les hizo fuertes críticas: “Hay que dejar de ser parásitos y garroneros en este país, ponerse a laburar, no quieren laburar, cortan y piden más beneficios”.

Ishii dijo en su duro discurso que “son mentiras que no hay laburo, que la gente tiene hambre”.

“En el Norte no pueden cosechar por la falta de mano de obra, los planes sociales no dejan que la gente trabaje, no se puede llorar más, salgamos a laburar, acá nunca hubo un diciembre tan tranquilo como éste, son mentiras que la gente tiene hambre, que está muerta de hambre, no le hagan creer al Presidente que está todo mal”, consideró el jefe comunal, que alcanzó celebridad en 2009 cuando renunció a la intendencia para salir a “cazar traidores” tras la derrota electoral de Néstor Kirchner frente a Francisco De Narváez.