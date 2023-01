La alegría de Demichelis tras su debut con victoria en River: "Tuvieron un gran partido"

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, celebró que su equipo "estuvo muy bien durante todo el partido" con Central Córdoba en Santiago del Estero (2-0), que significó su debut oficial victorioso en el club tras la salida de su antecesor Marcelo Gallardo. “El equipo necesita rodaje y partidos, era necesario jugar y ya no lo podíamos retener más luego de tantos meses, vamos a ver los análisis en la semana porque siempre hay cosas que mejorar y hay que seguir”, consideró.



En cuanto a las dificultades que podía presentar el primer compromiso de la Liga Profesional explicó: “Las dos líneas de cuatro que puso (Leonardo) Madelón le habían costado al equipo en otros partidos y las pudimos resolver con el trabajo ofensivo, tuvimos varias pelotas en los palos que pudieron darnos una ventaja mayor”.



Al opinar sobre sus sensaciones dijo: “Acá importa el grupo, no lo individual, esto es para todos, la recompensa la tienen ellos, los jugadores, que trabajaron muy bien y que tuvieron un gran partido. En lo personal agradecido, estamos felices”.



A su vez, destacó la gran actuación del ex jugador de Gimnasia, Ignacio Fernández, quien terminó siendo determinante y además, abrió el marcador con un gran gol: “Es inteligente y sabe leer el partido, estamos contentos por él, porque se había perdido varios entrenamientos mientras duraban las negociaciones”. En este sentido, elogió también a los jugadores más experimentados: “Este grupo es increíble, los grandes como Enzo (Pérez), que sigue siendo el mejor volante del fútbol argentino, o (Jonatan) Maidana, que a los 37 años sigue siendo un guerrero y no se perdió una práctica”.



Ante el modo de juego, Demichelis contestó: “Me gusta salir jugando y lograr superioridad pero bueno la cancha estaba mal y hablé con ellos para que no se ponga en riesgo en el arranque hasta conseguir mejor tranquilidad y buenas sensaciones de juego”. “Dicen que nos atajamos con los laterales -agregó- y se vio ya ante Racing de Montevideo y esta vez también pasó con Casco. En River los laterales deben pasar al ataque y si cerrarse para tener más variantes”, cerró.