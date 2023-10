Gimnasia vs Argentinos.- Bolívar es duda para el partido del jueves con el Bicho

El plantel mens sana realizó ayer por la mañana un entrenamiento en el estadio del Bosque, un trabajo táctico con vistas a la conformación del equipo para recibir a Argentinos Juniors el jueves a las 16.00 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Agustín Bolívar no tomó parte del ensayo táctico, ya que presenta un cuadro de síndrome vertiginoso del que no ha logrado recuperarse. Hoy será evaluado y se tomará una decisión acerca de su inclusión o no en el próximo compromiso, aunque asoma como muy difícil su titularidad ante el conjunto de La Paternal.

De confirmarse la baja de Bolívar, la principal posibilidad es que Pablo De Blasis juegue al lado del uruguayo Saravia en el centro del campo. De todas maneras, también es una opción Nicolás Sánchez, quien en la fecha pasada jugó en Reserva frente a Argentinos Juniors pero que esta vez no fue convocado por Lucas Lobos para el partido ante River y seguramente mañana aparecerá en la nómina de convocados, por lo que su presencia -al menos entre los relevos- está asegurada.

Si se confirma la presencia de Pablo De Blasis en el centro del campo, se abriría un lugar entre los once, tal vez para un jugador con características más ofensivas. Bien podría ser la chance del regreso de Benjamín Domínguez, quien fue suplente en Córdoba por primera vez desde que Leonardo Madelón es el entrenador del plantel superior.

Cualquier otra variante implicaría un cambio de sistema táctico que el cuerpo técnico no ha implementado desde su asunción. Ivo Mammini, de buen ingreso con gol incluido ante Instituto, seguiría en el banco de suplentes, aunque ahora mucho mejor conceptuado como principal variante ofensiva por encima de Franco Soldano, el primer cambio de ataque hasta la última fecha.

La buena noticia para Madelón es que por primera vez en semanas podrá contar tanto con Nicolás Colazo como con Germán Guiffrey. El exvolante de Boca devenido lateral viene de ser titular en las últimas dos fechas, mientras que Guiffrey logró el alta médica tras un entorsis de tobillo y podrá ser tenido en cuenta para el partido del jueves. Define el DT.

Por otra parte, una nueva molestia muscular sigue manteniendo al margen a Lautaro Chávez, quien ahora se sintió de un músculo que nada tiene que ver con la lesión que lo obligó a salir en el encuentro de Reserva frente a Rosario Central.

Hoy el plantel tripero tendrá una nueva práctica en Estancia Chica que seguramente dejará definiciones acerca del equipo para el jueves, en un partido clave por la permanencia en Primera División.