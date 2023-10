Ahora, Flor de la V, ¿quiere la cabeza de Marcela Tauro?

Tras las acusaciones de haber hecho echar a Lucas Bertero de “Intrusos”, ahora, Yanina Latorre contó que Flor de la V quiere la cabeza de Marcela Tauro, histórica del envío. “Ellas todavía no lo dicen, pero entre Tauro y ella está todo mal”, dijo, aunque aseguró que no le será tan fácil porque “Tauro tiene como 30 años en el canal. A Nancy Duré (echarla) le fue más fácil y Lucas sostiene que ella habría pedido de no estar más”.