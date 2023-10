Luana: la swiftie platense del tuit viral con el Presidente

Luana Bustamente (25, estudiante de edición editorial de la UBA, fan de Taylor Swift desde 2010) tenía 21 años el 28 de noviembre de 2019 cuando, encerrada en su habitación atiborrada de posters y fotos de su ídola, escribió y mandó a la eternidad un tuit: “Traeme a Taylor a la Argentina, el fandom te lo pide”.

El mensaje tenía un destinatario, claro, y era Alberto Fernández, en ese momento electo como presidente, pero todavía no en sus funciones, que, como el tuitero activo que era en esa época, le contestó: “es buena idea!!”, junto a un emoji de un hombrecito pensando.

De ese mensaje pasaron casi cuatro años y muchas otras cosas: Fernández está a un paso de terminar su mandato presidencial y Taylor Swift a otro de concretar su anhelado debut en Argentina, un país que, dice la joven platense en diálogo con EL DIA, podría haber aparecido en el radar de la cantante gracias a su tuit.

“Como yo sabía que a Alberto le gustaba la música, y su hijo había contado que hacía unos años le había regalado un CD de ella, dije ‘le escribo’ y le escribí”, recuerda Luana cómo fueron los instantes previos de esa madrugada en la que se animó a hacerle ese pedido a Fernández a través de su viejo perfil, @nothinlikeniley, bajo su nombre Maddox Girl.

Y aunque ya estaba acostumbrada a tuitearle a Fernández, “con pedidos sobre el futuro país”, dice, nunca imaginó lo que sucedería después de haber presionado “publicar”.

“A los cinco minutos el celular se empezó a llenar de notificaciones, yo no entendía nada. No podía creer lo que estaba pasando”, cuenta, entusiasmada y con brillo en los ojos, repasando aquel hecho que no fue uno más para las swifties, como se conoce mundialmente a la comunidad de fans de Taylor Swift y que, al menos las de Argentina, saben de la importancia que podría haber tenido ese mensaje viralizado.

Porque al otro día, diferentes medios nacionales e internacionales se hicieron eco de ese intercambio y “Taylor mira todo lo que pasa con sus fans en todo el mundo”. De hecho, agrega Marisa, “la mamá swiftie”, como se define entre risas la madre de Luana, otros presidentes, como el canadiense Justin Trudeau también apelaron a las redes para captar la atención de la cantante porque “saben el caudal de gente que ella lleva y todo lo que se genera alrededor de estos shows”.

Y aunque el viejo tuit parecía encaminado a convertirse en una vieja anécdota personal, empolvado en la profundidad de la web, meses atrás volvió a desempolvarse.

Todo sucedió en junio pasado cuando se confirmó que Taylor Swift concretaría por fin su dilatado debut en este país y Gabriela Cerruti, vocera presidencial, se hizo eco del viejo intercambio del Presidente con la platense bromeando con que el esperado arribo de la multipremiada artista había sido una “gestión Alberto Fernández”.

Las críticas -de periodistas y diferentes actores políticos- le llovieron a la vocera y al primer mandatario porque muchos entendieron que era un tuit actual; pero no. Llevaba casi cuatro años y una remitente platense que al día de hoy sigue sorprendida por todas las repercusiones que tuvo ese mensaje.

FESTIVAL SWIFTIE

Más allá de su colorida historia con Fernández, Taylor y el tuit viralizado, la excusa original de la visita de Luana a la redacción de EL DIA era contar sobre el Festival Swiftie que se realizará hoy desde las 17 en Aluvión Espacio Cultural, 45 entre 4 y 5. Habrá música en vivo, trivia, sorteos y feria de emprendedores. El motivo de este festival, abierto y con entradas a $200 que se pueden reservar por mensaje privado a través de @lajauretche.lm en IG, es la celebración del lanzamiento de “1989 (Taylor’s Version)”, su esperado álbum con 21 canciones regrabadas dentro de su proyecto para reapropiarse de los derechos perdidos sobre buena parte de sus discos.

Para Luana, no hay dudas. Dice que se trata, “posiblemente, del álbum más importante” de su trayectoria, y en el que no solo regrabó temas conocidos sino que incluyó, además, seis canciones nunca antes publicadas, como “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk” o “Suburban Legends”.

“1989 (Taylor’s Version)” es la cuarta entrega de los álbumes que la artista puso en marcha para regrabar sus propios temas después de la compra de su antiguo sello discográfico Big Machine por parte del empresario estadounidense Scooter Braun para poder recuperar así los derechos de autor de sus temas. Ese fue uno de los golpes más fuertes que Swift tuvo que superar en su vida pero que, lejos de doblegarla, la empoderó.

“Otro fan de Taylor dijo algo con lo que coincido y es que con una sola cosa que le sucedió a ella cualquier otro artista hubiese quedado en el olvido o no lo hubiese intentado nunca más. Sin embargo a ella le pasaron un montón de cosas y la mayoría le pasó en un mismo momento, pero ella supo volver a nacer y hacerse más fuerte. Esa fortaleza que tiene es increíble”, advierte Luana, dando uno de los motivos por los que ama tanto a la cantante que desde hace casi quince años la mantiene atrapada con sus historias.

“Creo que lo que me gustó de ella es que en cada canción te cuenta una historia, y es una historia con principio, nudo y desenlace”, asegura la platense que no puede dejar de mencionar el nivel de las metáforas que Taylor le imprime a sus canciones desde que era adolescente y que, en muchos casos, hizo que recién las entendiera de más grande.

Por algo de esto es que Luana espera con muchísima ansiedad y felicidad la primera e histórica visita de Taylor al país, que se concretará con tres shows agotados en el Monumental previstos para el 9, 10 y 11 de noviembre. Ella, claro, ya tiene su entrada (compró campo + un acceso vip que, además de acceso especial, le incluye una caja con muchísimas sorpresas), además del look con el que, en general, las y los fans asistirán al primero de los tres conciertos.

“El 9 vamos a ir de celeste para celebrar la salida del álbum que salió hoy (por ayer) y además porque somos el primer país que ella va a visitar después del lanzamiento. Y, además, justo coincide en los colores de nuestra bandera. Entonces, somos patriotas y queremos que gran parte de River tenga el color celeste y blanco. Algunos van a ir con el remerón, otros con la camiseta de Argentina, pero tratamos de que sea todo celeste para recibirla y tenga un lindo recuerdo”, cierra Luana.

Luana Bustamente (25) con una remera que hace mención a “1989 (Taylor’s version)”, el esperado álbum que la cantante y compositora lanzó ayer y al que hoy, desde las 17, celebrarán con el festival swiftie en 45 entre 4 y 5