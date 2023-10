Sin chances en Primera, Mammini sigue cumpliendo en Reserva: gol y penal a favor

La Reserva de Gimnasia igualó 2 a 2 en su visita al CEFFA de Argentinos Juniors por la fecha 9 de la Zona A de la Copa de la Liga. Con ese resultado, los dirigidos por Lucas Lobos llegaron a tres triunfos sin conocer la derrota y acumulan ahora 12 puntos, a 4 de Independiente, el último que hoy por hoy estaría clasificando a los cuartos de final del certamen.

Sin embargo, la novedad del encuentro ante el Bicho estuvo en Ivo Mammini, que al igual que en la jornada del clásico bajó al Selectivo para sumar rodaje y nuevamente pagó con gol (el empate transitorio), a la vez que construyó el penal que terminaría en el tanto de Zago Zegarra para un 2-1 que el Lobo no pudo sostener.

Ante esto, el gran interrogante que se abre pensando en el primer equipo Tripero es por qué no suma chances alguien que, cuando le tocó tener continuidad, aún con Sebastián Romero al frente del once, ha demostrado condiciones como para al menos ser alternativa dentro de un Lobo al que no le sobran los goles.

Los números son elocuentes y los cinco festejos a favor suenan a muy poco en siete partidos disputados hasta el momento en lo que va de la Copa.

Hoy por hoy Leonardo Madelón tiene a Cristian Tarragona como hombre principal en ofensiva y el santafesino viene cumpliendo dentro de un equipo que no es de los más peligrosos en ese aspecto.

En la actual Copa de la Liga, el punta suma tres de los cinco goles albiazules en esos siete partidos, y todos convertidos en victorias Triperas. Le hizo uno a Vélez en el 2-1 en el Bosque y los dos a Rosario Central en el triunfo por el mismo marcador y en el mismo escenario.

Los otros dos festejos del equipo llegaron por vía de Eric Ramírez (en el 1-2 con Independiente) y de Matías Abaldo, en el triunfo ante el Fortín.

Más allá de esto, en las pocas veces que ha dejado el campo de juego Tarragona, Madelón ha optado siempre por otras alternativas.

En aquel reestreno en el Lobo, con triunfo incluido, De Blasis ocupó el lugar del santafesino, con Mammini en el banco, a falta de tres minutos para el cierre del cruce.

Ante el Canalla y con 15 minutos aún por jugarse en el segundo tiempo, Franco Soldano fue la elección del entrenador Tripero.

Lo concreto es que a fuerza de buenas actuaciones cada vez que lo bajan, y de goles, algo fundamental y sobre todo para un delantero, Ivo Mammini sigue luchando no sólo para tener un lugar asegurado en el próxima convocatoria, sino para ser tenido en cuenta al momento de pensar en el arco rival.

El juvenil delantero busca volver a estar en la consideración de Madelón de cara a lo que viene