Cinthia Fernández avanzó contra Matías Defederico: "Me pasa 55 mil pesos por las tres nenas"

Los problemas son cada día más grandes. Así, desde que se separaron en 2016 Cinthia Fernández se encuentra en una batalla judicial con Matías Defederico, el padre de las tres hijas que tuvieron en común: Charis, Bella y Francesca.

Ahora, las denuncias cruzadas por problemas económicos, judiciales y mediáticos son cada vez más grandes.

Desde los medios Cinthia declaró: “Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años (como cuota alimentaria por sus tres hijas). Sin contar con que en el camino, me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó; me avisaron por mail”, confesó Fernández, al tiempo que explicó: Ahora cambió que yo me cansé. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información, empecé a investigar y ante una cuota de 55 mil pesos y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas”, denunció.

Como si fuera poco señaló: “¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”, expresó muy enojada.

“Él me pasa 55 mil pesos por las tres nenas, no por cada una. Eso habla de la falla de la Justicia que no actualiza las cuotas, yo nunca jugué al fútbol ni gané lo que gana él y me las rebusqué. Lo último que pasó es que él tiene que renovar la licencia de conducir y no se la dan porque yo lo inhibí. Él está con la licencia vencida. Además, tenía la quita de puntos. Y además, me entero por un periodista, que tampoco pasó el test psicológico, pero, él esa misma mañana iba a buscar a mis hijas. ¡El zorro no decía nada y encima, sacaba fotitos en la puerta de mi casa vendiendo el auto de manera ilegal. ¡Todo es ilegal!”, concluyó Cinthia llena de impotencia.