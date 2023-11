Estudiantes vs Defensa y Justicia.- El Pincha le apunta al Halcón: el equipo titular que se perfila

Estudiantes necesita hacer valer el punto obtenido el sábado pasado en La Bombonera, donde los dirigidos por Eduardo Domínguez no jugaron un gran partido, es cierto, pero sumaron en un escenario siempre esquivo.

Ante esto, el entrenador le apunta al cruce del domingo por la noche ante Defensa y Justicia en el Jorge Luis Hirschi, para el cual una de las principales preocupaciones está puesta en el costado ofensivo, donde el Pincha ha bajado considerablemente la producción.

Los apenas 7 goles sumados en los 11 partidos disputados hasta el momento en la Copa de la Liga sirven para reflejar una anemia que incomoda y que también explica las 10 unidades que hacen que el León ocupe actualmente la 13ra colocación en la Zona B.

Ante esto, y con una solidez en materia defensiva a la cual ha llegado nuevamente el equipo, el foco ahora está en poder inflar la red contraria con la asiduidad que pudo hacerlo no hace mucho tiempo atrás el once albirrojo.

Teniendo en cuenta este panorama, el plantel entrenó ayer por la mañana en el Country de City Bell, donde hubo trabajos de presión y también fútbol aunque, en dicha ocasión, con los protagonistas mezclados.

Y si bien Domínguez no paró un once definido, algo que hará con el correr de las horas, existe la chance concreta de que el DT pare desde el arranque ante el Halcón de Varela el domingo a Mauro Méndez y Guido Carrillo juntos, algo que el Pincha no puede hacer desde el 9 de septiembre. La última vez de ambos desde el inicio fue en el choque ante Independiente en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina que terminó con los suyos avanzando desde los 12 pasos.

Carrillo y Méndez podrían volver a compartir el frente de ataque en Estudiantes

Con la posibilidad del nacido en Magdalena desde el arranque al igual que el oriundo de Salto, Uruguay, quien también trabaja buscando estar a disposición, aunque sea desde el banco de los relevos, es Mauro Boselli.

El experimentado goleador, máximo artillero de Estudiantes en lo que va del año con 13 gritos (Méndez tiene 10 y Carrillo, muy aquejado por las lesiones, apenas 5) trabajó ayer de manera diferenciada. Sin embargo, luego de perderse la visita a Boca en La Bombonera por aquella fatiga muscular en el isquiotibial derecho, todo parece indicar que podrá estar frente a los dirigidos por Julio Vaccari, rivales directos pensando en la clasificación a las copas internacionales.

Mauro Boselli trabajó diferenciado en City Bell, pero podría ser alternativa ante el Halcón / Prensa EDLP

Otros dos protagonistas que también hicieron tareas aparte fueron el chileno Javier Altamirano y Federico Fernández. Ambos futbolistas le apuntan al choque frente al Xeneize por las semifinales de la Copa Argentina, a jugarse en cuestión de semanas nada más.

CORCHO SE SUMÓ AL GRUPO Y ESTARÁ ANTE EL HALCÓN

Más allá de las cuestiones en materia ofensiva, uno de los nombres que tenía en vilo a Eduardo Domínguez y todo su cuerpo técnico era el de Jorge Rodríguez.

Ante la lesión de Santiago Ascacibar, quien muy probablemente se perderá lo que resta del año de competencia, el cuerpo técnico no contaba con demasiadas variante ante una eventual ausencia del Corcho el domingo en UNO, la cual finalmente no se dará.

El ex Banfield trabajó ayer a la par del grupo. Aquel golpe en el empeine que lo tiene a maltraer desde hace un tiempo y que se profundizó tras el cruce con Valentín Barco en La Bombonera, no le impedirá decir presente en el mediocampo ante el Halcón de Varela, para un encuentro en el que Estudiantes se juega mucho.

Actualmente, los dirigidos por Domínguez aparecen con 55 unidades en la tabla general, hoy en puestos de Copa Sudamericana. Y su rival de turno en la actual Copa de la Liga, unos puntos por encima hasta el cruce de ayer con Racing.

Rodríguez trabajó a la par y será uno de los hombres del mediocampo ante el Halcón de Varela

Ante esto, un triunfo en condición de local el domingo por la noche le representaría al Pincha no sólo tres puntos importantísimos en esa lucha por estar nuevamente en el máximo certamen a nivel continental, sino también la chance de bajar a un rival directo en esa contienda.

Con todo esto en juego, Domínguez y los suyos volverán a verse las caras hoy en el Country, donde el cuerpo técnico tendrá más definiciones en cuanto a un once que buscará volver al poder de fuego que el equipo supo tener en la pasada Liga Profesional, donde festejó en 35 oportunidades en 27 partidos.

