Milei recibió a Mauricio Macri en el hotel Libertador en su primer día como presidente electo

El ex presidente Mauricio Macri se presentó hoy en el Hotel Libertador para reunirse con el mandatario electo, Javier Milei , por segundo día consecutivo. Luego de visitarlo este domingo por la noche para festejar y saludarlo por la victoria, Macri regresó al búnker del libertario este lunes poco antes de las 19. A lo largo de esta jornada, recibió a su compañera de fórmula y a otros miembros de su equipo, con quienes compartió extensas reuniones.

El encuentro de Milei y Macri se da en momentos en que se está en pleno diseño del Gabinete del flamante presidente electo. En la jornada de ayer, tras haberse oficializado el triunfo del candidato libertario, Macri manifestó: "No hay dudas de que hoy comienza una época", en su cuenta de X -ex Twitter-. Ayer, tras hacerse presente en el búnker de campaña de La Libertad Avanza, resaltó: "¡Para qué voy a estar acá, si no es para discutir el futuro de la Argentina".

El ex presidente y el electo buscan alternativas para llenar casilleros y los puestos que están en juego son Seguridad y Defensa, que podrían ser ocupados por dirigentes del PRO avalados por ambos.

Otra que también tiene voz y voto en esa decisión es la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, quien sonaba para dirigir esos ministerios, algo que este lunes quedó descartado por ella. Asimismo, se presume que los referentes del macrismo también podrían quedar en espacios de segundas líneas, ya que Milei busca que personas de La Libertad Avanza se ubiquen en los principales.

El exmandatario indicó en las redes que "la mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad" y felicitó a Milei por "representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos". "Él supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas", agregó.