Fede Bal criticó a su mamá por hablar de su nuevo noviazgo

Por estos días, el conductor hizo referencia a las duras palabras de Carmen Barbieri. En primer término, recordemos que, luego de que trascendiera la noticia de que Fede Bal estaba de novio nuevamente, Carmen Barbieri hizo un explosivo descargo en su programa. Así, la conductora expresó su preocupación por la nueva relación de su hijo con la bailarina Flor Díaz debido al escándalo con el que terminó su noviazgo con Sofía Aldrey, su ex novia.

"Puede salir con quien quiera pero ya (tan pronto) tener otra novia... Tiene que aprender a valorar a una pareja. Por respeto a Sofía y a su propia imagen", había dicho la conductora. Entonces, ante este cuadro se situación cuando le preguntaron por la reacción que había tenido su mamá, Fede expresó con humor: "Mi imagen ya está muy dañada. No necesito que nadie la cuide".

Y luego de esto, el actor aclaró: "Nosotros con mamá jugamos mucho con el humor. No crean todo lo que ella dice. Ya tengo 34 años".

Finalmente, haciendo referencia a su ex novia, Fede confesó "Creo que mi ex está muy bien sin mí, soltera o con quien elija. Yo estoy muy bien con Flor. Me parece que las cosas entre nosotros dos terminaron dentro de todo bien porque pudimos hablar", contó Fede Bal.