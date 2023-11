Golpearon a su hijo con una pistola y escaparon con un botín millonario

Lo que era un regreso a casa “sin inconvenientes”, terminó siendo una verdadera pesadilla para un padre y su hijo de 15 años. En cuestión de segundos, cuando se disponían a ingresar al garage de su vivienda a bordo de una camioneta, fueron interceptados por dos motochorros que a punta de pistola y golpes, sometieron a sus víctimas a una feroz entradera.

Según revelaron fuentes policiales a EL DIA, todo ocurrió el miércoles por la noche en las inmediaciones de 26 entre 73 y 74. Allí, según el relato del padre y propietario del domicilio, arribaron a bordo de su vehículo y, sin darse cuenta, se vieron abordados por dos delincuentes que portaban armas. “Uno descendió de la moto y con la pistola en mano, nos apuntaba a cada uno en la cabeza”, reveló el damnificado en su denuncia.

Si bien el hombre no opuso resistencia alguna, según su testimonio, la crueldad de los ladrones no tuvo freno: mediante amenazas de muerte, le propinaron un culatazo al hijo de la víctima con el arma y en la cabeza. Inmediatamente les exigieron ingresar a la vivienda y pidieron la entrega de los “dólares”. No conformes además, antes de meterse a la fuerza en la casa, también tomaron las llaves de la camioneta, una Toyota Corolla Cross.

Ya en el interior de la finca, la pesadilla continuó. En base a lo revelado por voceros de la causa, los delincuentes “encararon” para el quincho que tienen el fondo de la vivienda y tomaron en su poder una suma de 10 mil dólares estadounidenses, que al cambio a moneda nacional da una suma superior a los diez millones de pesos.

Ya con el cuantioso botín en sus manos, uno de los delincuentes se subió a la motocicleta en la que habían llegado, mientras que el segundo, su cómplice, arrancó la camioneta del propietario damnificado. Según tomó nota la víctima, ambos se dieron a la fuga sobre calle 26, en sentido a la avenida 72.

El llamado al 911

En medio de la tensión por el robo sufrido, el propietario alertó rápidamente a las autoridades policiales a través de un llamado al 911. Según se supo, al lugar arribaron -minutos después- agentes de la comisaría octava de La Plata.

Ya en escena los efectivos constataron el relato del hombre y llevaron adelante tareas de investigación. “En ese horario los vecinos del lugar se encontraban en sus hogares”, remarcaron desde la pesquisa, dando cuenta que los ladrones “aprovecharon” la soledad de la cuadra para dar el golpe millonario. En el caso interviene la UFI 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cabe mencionar que el nene que recibió el culatazo no resultó con heridas de consideración, por lo que no debió ser trasladado al nosocomio y se encuentra estable.