Farmacias de La Plata analizan medidas “extremas” y hay más restricciones a descuentos en medicamentos

Ya con varios días de no poder reponer mercadería, se complica en las farmacias de la Región la adquisición de medicamentos para los afiliados de obras sociales y sistemas prepagos de salud. De algunas marcas en particular habría directamente faltantes. Con un stock comprometido, en distintos locales platenses comenzaron advertir ayer a los clientes, a través de carteles, sobre las restricciones que les estarían imponiendo droguerías y laboratorios.

El Colegio de Farmacéuticos de La Plata firmó el cartel en el que se leía: ”Al público en general. Señores Pacientes. Les informamos que nuestros proveedores (droguerías y laboratorios) nos están entregando de manera restringida”. Y se añadía que “por este motivo puede haber faltante de medicamentos de algunas marcas”, según testimonios recogidos por este diario.

El conflicto, tal como se viene informando, es el siguiente: ocurre que por los pedidos de reposición las droguerías le exigen por el expendio de medicamentos no más de 15 días para pagar las entregas. Como contra partida, la seguridad social (obras sociales y prepagas) demora entre 60 y 90 días en abonar los servicios de las farmacias ya prestados. Todo dentro de un contexto inflacionario sin freno, en el cual los boticarios se ven muy perjudicados.

Tal como adelantó EL DIA, a través de información de entidades de la Provincia, ya hubo farmacias que cortaron la prestación de remedios con obras sociales y prepagas.

Como ejemplo práctico de la situación comercial que se vive en las farmacias, el Colegio explicó: “El medicamento que recibe una persona hoy, la obra social o prepaga lo pagará entre 60 y 90 días”.

”A medida que pasan los días, se mantiene el desfasaje financiero y no tenemos las respuestas que necesitamos. Después de dos meses de conversaciones con las obras sociales y las prepagas llegamos a un límite que nos pone al borde del colapso”, sintetizó Agustín Kostiria, presidente de la entidad de La Plata.

En una de las farmacias durante una recorrida de este diario se pudo observar en su puerta de ingreso exhibía un cartel de advertencia sobre el faltante de remedios, señalando que la prestación se realizaba con “medicamentos equivalentes de su stock” y que se debía “consultar su sustitución con el farmacéutico”.

Otro afiche informaba que “las farmacias bonaerenses estamos en alerta por falta de entrega de medicamentos por parte de droguerías y laboratorios”, al tiempo que se aclaraba que “no especulamos con la salud” y que “seguiremos atendiendo con el stock disponible hasta donde podamos”.

Kostiria sostuvo que de la reunión de hoy en la Ciudad (habrá, como este diario anticipó, un encuentro de los farmacéuticos para discutir estrategias a seguir) saldrá, posiblemente, medidas “más extremas” hasta llegar a una solución.

Remarcó, en ese sentido, el dirigente de los farmacéuticos locales, que “nuestra idea no es cortar el suministro de medicamentos, pero nos están obligando, porque al no poder incorporar nuevo stock no podemos atender la demanda”.

Esta situación financiera que atraviesa el sector farmacéutico no sólo afecta a la dispensa de medicamentos de La Plata sino también al resto de la Provincia, según se viene subrayando desde hace varias semanas.

¿Cuánto salen sin descuentos?

Esta limitación a la aplicación de descuentos que suelen efectuarse a beneficiarios de la seguridad social pone al desnudo los valores que deben pagar quienes no cuentan con esas coberturas.

Van, por caso, los precios sin descuentos de algunos de los medicamentos más solicitados a través de las obras sociales: Ensure Plus (fórmula nutricional), por 220 ml, laboratorio Abbott, 2.977,08 pesos; Tafirol (analgésico, antifebril), por 50 comprimidos, Geromma, 4.322,50 pesos; Optamox (antibiótico), 1 gr. por 14 comp. (Roemmers), 6.627,59 pesos; y Lotrial (antihipertensivo arterial), 10 mg. por 60 comp (Roemmers), 6.155,22 pesos.

Otros dos muy requeridos son: Acemuk (mucolítico), 600 mg. efervescente por 10 (Siegfried), 4551, 99 pesos; y Losacor (dos antihipertensivos), 50 mg. 60 comp. (Roemmers), 14.136, 36 pesos.

“Nuestra idea no es cortar el suministro de medicamentos, pero nos están obligando”