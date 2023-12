"Es en dólares": Yanina Latorre confesó que se hizo un rejuvenecimiento vaginal

Ni ahí, de ponerse colorada y anticipándose a que alguien pudiera contarlo antes que ella misma, Yanina Latorre confesó todo respecto de su íntimo retoque.

Se debe a que la propia Yanina Latorre confesó que se hizo una cirugía de rejuvenecimiento vaginal. Ante la sorpresa del resto de las angelitas, el conductor de LAM ahondó en el tema. "¿Te hiciste la de Adabel Guerrero?"

Y Yanina reveló: "No, un láser. Me hice un láser por adentro y por afuera. Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y también afuera. Es como una ecografía trasvaginal, te lo meten adentro, te dan disparos, es para la con... seca, es para las que tienen escapes de pis y me lo hice para prevenir, ya tengo 54", admitió Yanina.

Para cerrar el tema del rejuvenecimiento vaginal que se realizó Yanina Latorre se mencionó el valor de la cirugía en cuestión "Y... es en dólares", contó ella. "Decimos el precio de las carteras, por qué no vamos a decir el precio del retoque, fueron más de 700 dólares", señaló.