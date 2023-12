Se enojó la ex del Pincha José Sosa: la ligaron El Principito y Cami Homs

La ex de José Sosa, Carolina Alurralde, salió al cruce de declaraciones de Yanina Latorre. “Dice que yo no me hacía cargo de mis hijas, que las abandoné porque tenía problemas mentales y de droga. Lo habrá sacado de esta chica Camila Homs. Yo estoy siempre con mis hijas”, disparó Alurralde contra Yanina. “Yo me separé porque me re mil cagaban”, tiró, y disparó contra Cami: “Se separó, hizo un quilombo tremendo de mucha plata y el padre a los hijos no los ve porque viven en dos países diferentes, que no venga nadie a hablar de mí...”.