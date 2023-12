Cadena nacional de Javier Milei: mega DNU de desregularización de la economía

El presidente Javier Milei brindará esta noche un mensaje por cadena nacional, el primero desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre, en el que anunciará su plan de desregulación económica.

Como se adelantó, el mensaje presidencial se difundirá a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.

Adorni confirmó que el contenido del DNU fue uno de los temas que se trataron en la reunión de Gabinete Nacional que encabezó Milei esta mañana en la Casa Rosada, pero no quiso revelar detalles del mismo.

Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.

En la rueda de prensa de esta mañana, el portavoz también confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó ayer que se buscará "aprobar lo antes posible" el paquete de leyes que enviaría esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde podría incluirse la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, lo que dejará sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos.

EL PAQUETE DE MEDIDAS DEL DNU QUE ANUCIARÁ JAVIER MILEI

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que el decreto sería publicado en las primeras horas de hoy y que incluía la derogación de la ley de Alquileres.

El resto de las reformas que busca encarar Milei, que sí deben pasar por el Congreso (por ejemplo cuestiones tributarias o del sistema electoral), estarán contenidas en tres leyes que se girarán en las próximas horas.

Debido a la cadena nacional, el vocero Manuel Adorni no dará este miércoles su habitual conferencia de prensa de las 11, trascendió.

Entre las principales iniciativas del DNU figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado.

Trascendió que se propondrá limitar el derecho de huelga, promover el modelo UOCRA para reemplazar indemnizaciones por fondos de desempleo y recortar las multas a empleadores, además de sanciones más duras para las protestas y extender los períodos de prueba laboral de los actuales tres meses a casi un año.

También se buscaría modificar la cuota solidaria, que se acuerda entre empresas y sindicatos y fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva.

Por estas horas, el contenido del DNU estaba siendo revisado, en especial la letra chica para evitar ser judicializado por parte de sindicatos y organizaciones políticas y sociales.

La cadena nacional será en simultáneo con la primera gran marcha piquetera que afrontará la gestión Milei, en medio de la tensión con las organizaciones sociales convocantes por el protocolo anti-piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y por el mensaje presidencial de quien corte calles “no cobra” el plan social que tiene asignado. El mensaje será emitido a las 12, anticipó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Sobre alquileres

Milei había afirmado que la normativa vigente por la que se rigen más de 8 millones de inquilinos hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”. Para el mandatario, “lo único que ha hecho la ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.

Tras participar de la reunión entre el presidente y los gobernadores, el diputado riojano conversó con la prensa parlamentaria y aseguró que esperan para hoy, mañana o el viernes a más tardar el paquete de leyes que incluirá como puntos más salientes la reforma del impuesto a las Ganancias y otras normas para “agilizar la economía”.

“Todavía no tenemos el texto definitivo, pero lo económico es lo prioritario”, dijo Menem ante las versiones sobre la inclusión de los proyectos de Boleta Única y eliminación de las PASO.

Menem aseguró que su intención es “tratar lo antes posible” todos los proyectos, por lo que apunta a conformar las comisiones a las que tendrán giro los proyectos -probablemente Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales- antes de que termine la semana para poder comenzar con las reuniones de trabajo antes de las Fiestas.

En ese sentido, confirmó que para la conformación de las comisiones se utilizará el sistema proporcional D’Hont en base a los bloques. Esta moción votada en la sesión en la que Menem fue electo presidente del cuerpo con el apoyo de Unión por la Patria y el PRO generó malestar en los bloques más chicos, que denunciaron que principalmente beneficiará al peronismo (que es la primera minoría). La oposición proponía aplicar la proporcionalidad en base a “grupos de bloques” o espacios políticos, para así agrupar a los diferentes partidos de la oposición en detrimento del kirchnerismo; tal como Victoria Villarruel hizo en el Senado.

Si bien reconoció que todavía no comenzó la negociación formal con los otros bloques, dado que no se conocen los detalles finales de los proyectos, el presidente de la Cámara explicó que ya tuvo contactos con los principales referentes de la oposición. “Hay clima de acompañamiento”, resumió, aunque reconoció que el peronismo y la izquierda “probablemente no van a apoyar nada”.