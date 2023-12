Santa Cruz: no pagarán la liquidación a Alicia Kirchner

En medio de las medidas de ajuste económico, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que no les pagará la liquidación a la exgobernadora Alicia Kirchner, a su gabinete y a parte de su equipo.

Según comunicó el mandatario provincial, decidió no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo” debido a que “si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política”, argumentó. “De a poco ordenaremos todo”, afirmó el nuevo gobernador de Santa Cruz en sus redes sociales.

En esa línea desde la Gobernación manifestaron que “al momento de dar cumplimiento a la transición, algunos funcionarios salientes no entregaron el patrimonio del Estado”. Además aseveraron que el ajuste “debe ser para arriba, para los funcionarios, nunca para el pueblo” y que “nuestro gobierno no recorta gastos ni derechos hacia abajo, recorta privilegios hacia arriba”.